22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 16 Mart 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

16 Mart 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar ve yatırıcımcılar altın ve altın bilezik fiyatlarını yakından takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı, dünya ve ülke gündemindeki gelişmeler sebebiyle vatandaşlar 16 Mart 2022 Mart 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. 16 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...
22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 818,97 TL
22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 828,86 TL
18 ayar altın alış fiyatı: 661,36 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 661,49 TL
14 ayar altın alış fiyatı: 494,71TL
14 ayar altın satış fiyatı: 596,64 TL
Gram altın fiyatı alış: 907,21 TL
Gram altın satış: 907,42 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.864,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 5.953,00 TL
Yarım altın alış: 2.941,00 TL
Yarım altın satış: 2.987,00 TL
Çeyrek altın fiyatı alış: 1.469,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.493,00 TL
Tam altın fiyatı alış: 6.170,78
Tam altın satış: 6.329,67
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