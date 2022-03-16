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22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 16 Mart 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

16.03.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Mart Çarşamba günü altın ve altın bilezik fiyatları yatırımcılar ile düğün, nişan gibi özel davetlerde takı takacak kişiler tarafından merak konusu oldu. Piyasalardaki dalgalanmalar sebebiyle altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Peki 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? İşte 16 Mart 2022 Çarşamba günü güncel 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 16 Mart 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

16 Mart 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar ve yatırıcımcılar altın ve altın bilezik fiyatlarını yakından takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı, dünya ve ülke gündemindeki gelişmeler sebebiyle vatandaşlar 16 Mart 2022 Mart 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. 16 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 818,97 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 828,86 TL

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 16 MART 2022

18 AYARL ALTIN KAÇ TL?

18 ayar altın alış fiyatı: 661,36 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 661,49 TL

14 AYARL ALTIN KAÇ TL?

14 ayar altın alış fiyatı: 494,71TL

14 ayar altın satış fiyatı: 596,64 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın fiyatı alış: 907,21 TL

Gram altın satış: 907,42 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.864,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.953,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.941,00 TL

Yarım altın satış: 2.987,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.469,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.493,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 6.170,78

Tam altın satış: 6.329,67

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

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çeyrek altın yarım altın tam altın Rusya Ukrayna
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