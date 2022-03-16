22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 16 Mart 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik son dakika!

16 Mart 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar ve yatırıcımcılar altın ve altın bilezik fiyatlarını yakından takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı, dünya ve ülke gündemindeki gelişmeler sebebiyle vatandaşlar 16 Mart 2022 Mart 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. 16 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 818,97 TL

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 828,86 TL

18 AYARL ALTIN KAÇ TL?

18 ayar altın alış fiyatı: 661,36 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 661,49 TL

14 AYARL ALTIN KAÇ TL?

14 ayar altın alış fiyatı: 494,71TL

14 ayar altın satış fiyatı: 596,64 TL

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın fiyatı alış: 907,21 TL

Gram altın satış: 907,42 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.864,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.953,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.941,00 TL

Yarım altın satış: 2.987,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.469,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.493,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 6.170,78

Tam altın satış: 6.329,67





