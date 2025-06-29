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'Perşembe altın için çok önemli' Uzman isim 'şaşırtmaz' dedi! 'Almayalım da satmayalım da'

Altın fiyatlarındaki son dönemde yaşanan hareketlilik altın yatırımcısının aklında pek çok soru işaretinin belirmesine neden oldu. Hem altın almak isteyenler hem de altın satmayı düşünenler ne yapması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşarken Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Altın için perşembe gününü işaret eden Eryılmaz "Çok önemli" dedi. Öte yandan Eryılmaz "Şimdilik almayalım da satmayalım da, biraz izlemek lazım piyasayı" ifadelerini kullandı.

'Perşembe altın için çok önemli' Uzman isim 'şaşırtmaz' dedi! 'Almayalım da satmayalım da'
Hande Dağ

Altın almak ya da satmak mantıklı mı? Altın yatırımcısının bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki, altın daha da düşecek mi yoksa yükselecek mi? Jeopolitik gerilimler, küresel ekonomideki belirsizliklerle dalgalı bir seyir izleyen altın, İsrail - İran savaşının ardından yeniden düşüş eğilimine geçti. Bundan sonra altının düşüp düşmeyeceği araştırılıyor. Uzman isimden altına dair çok çarpıcı değerlendirmeler geldi.

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"GÜVENLİ LİMANA İHTİYAÇ YOK"

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Çin'le Amerika anlaştı tarifeler konusunda, anlaşma imzaladık dediler, Hindistan'la da bir anlaşma geliyor dediler. Dolayısıyla tarife belirsizliği azalınca güvenli limana ihtiyaç yok. Altında bir baskı var. Birinci neden bu. İran İsrail savaşı bitti, jeopolitik riskler azaldı, yine güvenli liman ihtiyaç yok. Bu da altını baskıladı. Amerika'dan gelen veriler; çok güçlü faiz indirmeyebilir yılın ikinci yarısında Fed fiyatlamasını getirdi. Bu da altını baskıladı. Bu baskılarla 3300 dolar altına indi ons altın, 4300 altına indi gram altın. Tam 4200 TL'de şu an gram altın.

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"PERŞEMBE GÜNÜ ÇOK ÖNEMLİ ALTIN İÇİN"

Şimdi bu hafta yine çok kritik veriler var. Perşembe günü çok önemli altın için. Amerika'nın çok önemli istihdam verileri gelecek. Eğer o veriler güçlü gelirse altında birazcık daha baskıyı görebiliriz. Yani altında ons tarafına 3200 hatta biraz daha böyle 3150'lere doğru geri çekilme beni şaşırtmaz. 4100'lere doğru 4.070'ye doğru gram altına geri çekilme beni şaşırtmaz. Ama şimdilik daha fazla düşüş beklemem. Çöküşü gerektirecek bir düşüş beklemem.

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O nedenle şimdilik almayalım ama satmayalım da, izlemek lazım. 3200 dolara doğru 3200'e doğru dolayısıyla 4200'e 4100 TL'ye doğru gram altında geri çekilmeler orta uzun vadeli portföyler için iyi bir alım fırsatı olabilir. Kısa vadede para kazanmak için al-sat yapanlar için şu an uygun bir ortam yok. Şimdilik almayalım da satmayalım da, biraz izlemek lazım piyasayı"

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.199,43
4.200,55
% -1.3
23:59
Ons Altın / TL
130.423,60
130.844,98
% -1.3
23:59
Ons Altın / USD
3.273,66
3.274,53
% -1.62
23:59
Çeyrek Altın
6.719,09
6.867,89
% -1.3
23:59
Yarım Altın
13.396,18
13.735,79
% -1.3
23:59
Ziynet Altın
26.876,36
27.387,57
% -1.3
23:59
Cumhuriyet Altını
27.943,00
28.365,00
% 0.05
13:10
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