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Mert Başaran'dan 'kuş uçmaz kervan geçmez' yerden arsa alacaklara uyarı! 'Yarın hemen satabilirsiniz'

Nereden arsa almak mantıklı? Özellikle yatırımını arsa alarak yapmayı düşünenler vatandaşlar arsa tercihinde hangi detaylara dikkat etmesi gerektiğini merak ediyor. Ekonomist Mert Başaran'dan arsa almak isteyenler için dikkat çeken bir uyarı geldi.

Mert Başaran'dan 'kuş uçmaz kervan geçmez' yerden arsa alacaklara uyarı! 'Yarın hemen satabilirsiniz'
Hande Dağ

Arsa alırken nelere dikkat edilmeli? Birikimlerini arsa satın alarak değerlendirmeyi düşünenlerin en çok araştırdığı konulardan bir tanesi arsa alırken dikkat edilmesi gereken kritik noktalar. Bu noktada özellikle arsanın konumu ve fiyatı ile ilgili kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Uzman isimden arsa konusunda herkesin merak ettiği soruya bir yanıt geldi.

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Ekol TV yayınında Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova, bir seyirciden gelen "5 para etmez, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerden bir dönüm yer icradan alınır mı? Vade 15 - 20 yıl " sorusunu Ekonomist - Yazar Mert Başaran'a yöneltti.

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Başaran şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle; 5 para etmez bir yeri... Bakın şöyle söyleyeyim; takla atmış, yürüyemeyen, tekerleği olmayan, kapıları olmayan, dünyada bir İtalyan markası vardır, çok pahalı bir araba markası var, hani böyle herkesin hayali, o arabayı eğer 50 bin TL'ye alıyorsanız o halde, para kazanırsınız, çünkü onun sırf direksiyonu bile 100 bin TL eder. Ama onu o halde 5 milyon TL'ye alırsanız para kazanmazsınız.

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"UCUZ ALDIĞIN SÜRECE SORUN YOK"

Şimdi aynı şekilde kuş uçmaz, kervan geçmez yeri bana 20 bin TL'ye bulursanız hemen alın derim. Kuş uçmaz kervan geçmez yeri 2 milyon TL'ye alırsanız çılgın mısınız derim. Bir şeyi alırken ucuzsa eğer kuş uçmasa da para kazanırsınız. 10 yıl beklemenize bile gerek yok. Yarın sabah alırsanız kazanırsınız. Bugün metrekaresi herhangi bir Türkiye coğrafyasında bir yeri 5 liraya, dağın böyle en tepe noktasında bile, 5 liraya alırsanız yarın orayı 10 liraya hemen satabilirsiniz, 8 liraya satabilirsiniz. Ucuz aldığın sürece sorun yok. Alış fiyatınız önemli"

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