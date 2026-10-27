22 bin, 25 bin, 45 bin TL... Özel'den emekli için seyyanen zam ve en düşük aylık teklifi

Milyonlarca emekli, zam taleplerine karşılık Meclis'te alınan kararları ve verilen kanun tekliflerini yakından takip ediyor. Son olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çalışan memurlara 2023'te verilen seyyanen zammın emekli aylıklarına da yansıtılması amacıyla iki ayrı kanun teklifi verdi.

AYLIK 25 BİN 153 TL VE AYLIK 22 BİN 248 TL EK ÖDEME

Söz konusu tekliflere göre; memur emeklilerine aylık 25 bin 153 TL, işçi ve esnaf emeklilerine de aylık 22 bin 248 TL ek ödeme yapılması öngörülüyor. Diğer yandan işçi emeklilerinin en düşük maaşının da ek ödeme ile birlikte 45 bin 800 TL'ye çıkarılması isteniyor.

Söz konusu kanun tekliflerinden birinde "510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na ek

madde eklenerek memurlara halihazırda seyyanen ödenen 25.153,05 TL.'Iik zammın

memur emeklilerine de ödenmesi teklif edilmektedir" denildi.

Diğer teklifte ise "Kanun teklifimizle işçi ve esnafların emekli aylık veya gelirlerinin en azından asgari ücret düzeyinin altında olmayacak bir düzeye çekilmesi gerekmektedir. Asgari ücretin net 45.800 TL. olmasına yönelik kanun teklifimizle paralel olarak işçi ve esnaf emeklilerinin en düşük aylığının da dosya bazında 45.800 TL.'ye çıkarılması ve emekliler arasında prim ve sigortalılık sürelerinin farklılığı nedeniyle aylık sisteminin farklılaşması için bu zammın bütün emeklilere yansıtılması için seyyanen zam olarak bütün işçi ve esnaf emeklilerine aylık seyyanen 22.248 TL.'lik zam yapılması teklif edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.