24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

Yeni doğan bebeği olan anneler için sosyal yardımlara devam ediliyor. Doğum yardımı ile karıştırılan bez ve mama yardımı, 2
yıl boyunca ödenir. 2020 yılı içinde belirlenen şartlara uygun olan vatandaşlar, bez ve mama yardımı adı altında 239 TL nakdi ödeme alırlar. PTT şubelerinden çekilebilen yardım, annelerin adına ödenir.
Bebekler için verilen bez ve mama yardımını almak isteyen vatandaşların resmi başvuru yapması gerekir. Resmi başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Kurum veya Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na
yapılabilmelidir.
Bebek bezi yardımının yanında maddi durumu kötü olan hastalar için de bez yardımı yapılabilmektedir. Peki, bez ve mama yardımı nedir? Kimler bu yardımdan yararlanabilir? Bez ve mama yardımı için gerekli olan şartlar nelerdir? İşte, bez ve mama yardımına dair merak edilen detaylar...
BEZ VE MAMA YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?
Bebek bezi ve mama yardımı, yeni doğan bebeklerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılaması adına ödenen 2 yıllık maddi desteği ifade eder. Bez ve mama yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.
Mama ve bez yardımından yararlanacak anne veya babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
Anne ve babanın mavi kart sahibi olması, yardımdan faydalanmayı kolaylaştıran bir kriterdir.
Bebeğin 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğması ve sağ olması gerekir.
Annenin vefat etmesi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması durumlarında babalar başvuruda bulunabilir.
Yardımı alabilmek için ailenin gelir durumu tespit edilmelidir. Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az (701 TL) olması şartına bakılır.
HASTA BEZİ YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?
Maddi durumu iyi olmayan hastaların bez ihtiyacı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Bebek bez yardımından farklı olarak, hasta bezi yardımı nakit olarak yapılmaz. Hasta olan kişiler için 2 ayda maksimum 240 bez verilir. Hasta bezi yardımı şartları SGK tarafından belirlenmiştir:
Kişilerin hastalık durumlarının uzman doktor tarafından verilen rapor ile tescil edilmiş olması gerekir. Sağlık raporu için vatandaşlar, yetkilendirilmiş devlet hastanelerini tercih etmelidir.
Uzman hekim tarafından raporda hastalık açık bir şekilde belirtilmelidir.
Hastanın aylık olarak kaç adet beze ihtiyacı olduğunu gösteren reçete açık ve anlaşır bir şekilde doldurulmalıdır.
2 yaşından küçük çocukların hasta bezi yardımından yararlanması söz konusu olamaz. Hasta bezi yardımı için 2 yaşından büyük olunması gerektiği dışında farklı bir yaş sınırı bulunmamaktadır.
Hasta bezi ihtiyaçları, reçeteler ile birlikte SGK ile anlaşmalı olan eczaneler aracılığıyla karşılanır.
İdrara inkotinansı ve gata inkotinansı olan hastaların kullandığı özel hasta bezleri de SGK tarafından verilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; hasta alt bezleri, külotlu hasta alt bezi, çocuk hasta alt bezi ve çocuk külotlu hasta alt bezi karşılanır.
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