FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Devlet tarafından verilen sosyal yardımlar herkesi ilgilendiriyor. Annelere bez ve mama yardımı kapsamında 24 ay boyunca 239 TL ödeme yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı projeleri ile sağlanan maddi destekler, aileler için hayat kurtarıcı oluyor. Bebeği olan annelere sağlanan yardımların dışında, maddi durumu kötü olan hasta vatandaşlar için de hasta bezi yardımı verilmektedir.

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

Yeni doğan bebeği olan anneler için sosyal yardımlara devam ediliyor. Doğum yardımı ile karıştırılan bez ve mama yardımı, 2
yıl boyunca ödenir. 2020 yılı içinde belirlenen şartlara uygun olan vatandaşlar, bez ve mama yardımı adı altında 239 TL nakdi ödeme alırlar. PTT şubelerinden çekilebilen yardım, annelerin adına ödenir.

Bebekler için verilen bez ve mama yardımını almak isteyen vatandaşların resmi başvuru yapması gerekir. Resmi başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Kurum veya Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na
yapılabilmelidir.

Bebek bezi yardımının yanında maddi durumu kötü olan hastalar için de bez yardımı yapılabilmektedir. Peki, bez ve mama yardımı nedir? Kimler bu yardımdan yararlanabilir? Bez ve mama yardımı için gerekli olan şartlar nelerdir? İşte, bez ve mama yardımına dair merak edilen detaylar...

BEZ VE MAMA YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?

Bebek bezi ve mama yardımı, yeni doğan bebeklerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılaması adına ödenen 2 yıllık maddi desteği ifade eder. Bez ve mama yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

  • Mama ve bez yardımından yararlanacak anne veya babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

  • Anne ve babanın mavi kart sahibi olması, yardımdan faydalanmayı kolaylaştıran bir kriterdir.

  • Bebeğin 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğması ve sağ olması gerekir.

  • Annenin vefat etmesi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması durumlarında babalar başvuruda bulunabilir.

  • Yardımı alabilmek için ailenin gelir durumu tespit edilmelidir. Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az (701 TL) olması şartına bakılır.

  • Anne ya da babanın üzerine herhangi bir taşınmaz, gayrimenkul ya da malın olmaması gerekir. Malın olması durumda ise, sabit bir kira geliri getirmemelidir.

HASTA BEZİ YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Maddi durumu iyi olmayan hastaların bez ihtiyacı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Bebek bez yardımından farklı olarak, hasta bezi yardımı nakit olarak yapılmaz. Hasta olan kişiler için 2 ayda maksimum 240 bez verilir. Hasta bezi yardımı şartları SGK tarafından belirlenmiştir:

  • Kişilerin hastalık durumlarının uzman doktor tarafından verilen rapor ile tescil edilmiş olması gerekir. Sağlık raporu için vatandaşlar, yetkilendirilmiş devlet hastanelerini tercih etmelidir.

  • Uzman hekim tarafından raporda hastalık açık bir şekilde belirtilmelidir.

  • Hastanın aylık olarak kaç adet beze ihtiyacı olduğunu gösteren reçete açık ve anlaşır bir şekilde doldurulmalıdır.

  • 2 yaşından küçük çocukların hasta bezi yardımından yararlanması söz konusu olamaz. Hasta bezi yardımı için 2 yaşından büyük olunması gerektiği dışında farklı bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

  • Hasta bezi ihtiyaçları, reçeteler ile birlikte SGK ile anlaşmalı olan eczaneler aracılığıyla karşılanır.

  • İdrara inkotinansı ve gata inkotinansı olan hastaların kullandığı özel hasta bezleri de SGK tarafından verilmektedir.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; hasta alt bezleri, külotlu hasta alt bezi, çocuk hasta alt bezi ve çocuk külotlu hasta alt bezi karşılanır.

  • Hasta, sağlık raporu almak için gidemeyecek durumda veya yatalak olması halinde, 444 38 33 numaralı danışma hattını arayabilir.


    • GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
    Bu yöntemle geliriniz ne kadar olursa olsun para biriktirebileceksiniz!Bu yöntemle geliriniz ne kadar olursa olsun para biriktirebileceksiniz!
    İşsiz kalan vatandaşa devletten aylık 2354 TL maaş!İşsiz kalan vatandaşa devletten aylık 2354 TL maaş!
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    bez ve mama yardımı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı,

    En Çok Okunan Haberler

    Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

    Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

    Bu sabah İstanbul! Tarihi gün...

    Bu sabah İstanbul! Tarihi gün...

    Bakan Selçuk duyurdu! Sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı

    Bakan Selçuk duyurdu! Sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı

    Bor katkılı el dezenfektanı seri üretimde

    Bor katkılı el dezenfektanı seri üretimde

    Hazineye ait atıl tarım arazileri üretime açılıyor

    Hazineye ait atıl tarım arazileri üretime açılıyor

    Zorunlu trafik sigortasında flaş düzenleme

    Zorunlu trafik sigortasında flaş düzenleme

    Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
    Hisse

    İlginizi Çekebilir

    Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

    Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

    SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

    SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

    Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

    Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

    Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

    Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

    Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

    Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Evlenenler bu devlet desteğinden faydalansın! Toplamda 9000 TL'ye kadar...

    Evlenenler bu devlet desteğinden faydalansın! Toplamda 9000 TL'ye kadar...

    Gelir kapısı arayanlara müjde! İnternetten bu yöntemlerle para kazanabilirsiniz!

    Gelir kapısı arayanlara müjde! İnternetten bu yöntemlerle para kazanabilirsiniz!

    Bu yöntemle geliriniz ne kadar olursa olsun para biriktirebileceksiniz!

    Bu yöntemle geliriniz ne kadar olursa olsun para biriktirebileceksiniz!

    Bakan Dönmez duyurdu: Bor katkılı el dezenfektanı seri üretimde

    Bor katkılı el dezenfektanı seri üretimde

    Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu! Sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı

    Bakan Selçuk duyurdu! Sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı

    Koronavirüs salgını sektörleri nasıl etkiledi?

    Koronavirüs salgını sektörleri nasıl etkiledi?

    BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.