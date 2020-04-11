24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

Yeni doğan bebeği olan anneler için sosyal yardımlara devam ediliyor. Doğum yardımı ile karıştırılan bez ve mama yardımı, 2

yıl boyunca ödenir. 2020 yılı içinde belirlenen şartlara uygun olan vatandaşlar, bez ve mama yardımı adı altında 239 TL nakdi ödeme alırlar. PTT şubelerinden çekilebilen yardım, annelerin adına ödenir.

Bebekler için verilen bez ve mama yardımını almak isteyen vatandaşların resmi başvuru yapması gerekir. Resmi başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Kurum veya Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na

yapılabilmelidir.

Bebek bezi yardımının yanında maddi durumu kötü olan hastalar için de bez yardımı yapılabilmektedir. Peki, bez ve mama yardımı nedir? Kimler bu yardımdan yararlanabilir? Bez ve mama yardımı için gerekli olan şartlar nelerdir? İşte, bez ve mama yardımına dair merak edilen detaylar...

BEZ VE MAMA YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?



Bebek bezi ve mama yardımı, yeni doğan bebeklerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılaması adına ödenen 2 yıllık maddi desteği ifade eder. Bez ve mama yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.