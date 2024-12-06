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25 kuruşluk poşetleri kaldırıp, 2 liraya satıyorlar... File Market'teki yeni uygulama isyan ettirdi: "Salak yok karşınızda"

06.12.2024 10:20
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Market poşetlerine 2025 yılı itibariyle zam gelip gelemeyeceği merak konusu olurken, Ankara'da çekilen bir görüntü gündem oldu. File Market'ten alışveriş yapan bir vatandaş, 25 kuruşa satılan poşetlerin kaldırıldığını yerine 2 TL'den kese kağıdı satıldığını iddia etti. O anları kameraya kaydeden vatandaş "File Market 'Bunu 2 TL'den alacaksınız' diyor. Devletin bana 25 kuruştan hak tanıdığı poşeti kaldırmışlar." diyerek isyan etti.

25 kuruşluk poşetleri kaldırıp, 2 liraya satıyorlar... File Market'teki yeni uygulama isyan ettirdi: "Salak yok karşınızda"

Yeni yılda market poşetlerine zam yapılıp yapılmayacağı konusu gündemdeki yerini korurken, 2019'dan bu yana marketlerde 25 kuruşa satılan poşetlerle ilgili Ankara'da hayata geçirilen yeni bir uygulama sosyal medyada gündem oldu.

File Market'te kaydedildiği belirtilen görüntülerde, alışveriş yaparak kasaya gelen bir vatandaş; poşet talebi karşısında aldığı yanıtla neye uğradığını şaşırdı.

POŞET YERİNE 2 TL'YE KESE KAĞIDI SATIYORLAR

Hemen cep telefonunu çıkarak o anları kayda alan vatandaş; söz konusu markette 25 kuruşa satılan poşetlerin kaldırıldığını, yerine tanesi 2 TL'den satılan kese kağıtlarının konulduğunu belirtti.

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25 kuruşluk poşet talebinde bulunduğunda ise "Poşet istemeye de kanunen hakkınınız yok" çıkışını duyunca adeta isyan etti.

O anları kameraya alan vatandaş, söz konusu görüntülerde şunları söyledi;

"SALAK YOK KARŞINIZDA. APTAL, CAHİL BİR ADAM MI VAR BURADA?"

"Ben 25 kuruştan poşet istiyorum. Ben devletin bana tanımış olduğu poşet hakkımı istiyorum. Bitti. Bana 2 TL'den bunu satamazsınız. 'Bizim politikamız bu yönde vermiyoruz' diyemezsiniz. 'Poşet istemeye de kanunen hakkınız yok' diyemezsiniz. Siz kanun koyucu musunuz?

Getirin poşetimi, arayın nereyi arıyorsanız. Salak yok karşınızda. Aptal, cahil bir adam mı var burada?

File Market 'Bunu 2 TL'den alacaksınız' diyor. Devletin bana 25 kuruştan hak tanıdığı poşeti kaldırmışlar. 'Biz doğayı düşünüyoruz, bunu 2 TL'den al' diyorlar bana. Ben de almıyorum"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini istişare etmek için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yapılmıştı.

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SEKTÖR TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞLERİNİ BİLDİRDİ

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün koordinasyonundaki toplantıda, sektör temsilcileri görüşlerini bildirdi.

Toplantıda, bir poşetin perakendecilere maliyetinin ortalama 1,19 liraya ulaştığına dikkati çekildi.

Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı da vurgulandı.

Toplantıya katılan sektör temsilcilerinin çoğunluğunun fiyatın artması yönünde görüş belirttiği de öğrenildi.

TALEPLER BAKAN KURUM'A SUNULACAK

Komisyon toplantısında sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunulacak. Ardından plastik poşetlerin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara market poşet
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