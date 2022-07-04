2600, 2500, 2800, 2700, 2900 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? 2022 Temmuz ayı emekli maaşı zam tablosu!

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zammı ilgiyle takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verisinin açıklanması sonrası zamlı maaşlar da belli oldu. Peki, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

2500, 2600, 2700, 2800, 2900 TL EMEKLİ MAAŞI ALANA NE KADAR ZAM GELDİ?

Enflasyon oranları ilgiyel takip edilirken Haziran enflasyonu da belli oldu. Haziran ayında enflasyon % 4,95 artış kaydetti. Ayrıca TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon ise %42,35 olarak gerçekleşti.

Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanan veriler sonrası emeklilerin alacağı maaş da merak edildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de senede iki defa aylıklarına zam almakta. Bu maaş zammı oranı ise 6 aylık enflasyon rakamına göre belirlenmekte.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 41,69 zam alırken, Bağkur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

EN DÜŞÜN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Gelişme sonrası en düşük memur maaşı 6 bin 341 TL iken 8 bin 984 TL'ye yükselmiş oldu. En düşük emekli memur aylığı da yine 4 bin 289 TL iken 6 bin liranın üzerinde artış gösterdi.

ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

Müşteşar (1/1) - 15459 - 21928 TL

Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 – 7437 TL

Memur (Lisans - 1/4) - 5130 – 7276 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 – 12704 TL

Polis memuru (8/1) - 5456 – 7739 TL

Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 – 7274 TL

Mühendis (1/4) - 6433 – 9125 TL

Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 – 6350 TL

Profesör (1/4) - 12238 – 17359 TL

İmam-hatip - 5275 – 7482 TL

Avukat (1/4) – 5275 – 7482 TL



