2600, 2500, 2800, 2700, 2900 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? 2022 Temmuz ayı emekli maaşı zam tablosu!

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zammı ilgiyle takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verisinin açıklanması sonrası zamlı maaşlar da belli oldu. Peki, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?
Enflasyon oranları ilgiyel takip edilirken Haziran enflasyonu da belli oldu. Haziran ayında enflasyon % 4,95 artış kaydetti. Ayrıca TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon ise %42,35 olarak gerçekleşti.
Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanan veriler sonrası emeklilerin alacağı maaş da merak edildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de senede iki defa aylıklarına zam almakta. Bu maaş zammı oranı ise 6 aylık enflasyon rakamına göre belirlenmekte.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 41,69 zam alırken, Bağkur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.
Gelişme sonrası en düşük memur maaşı 6 bin 341 TL iken 8 bin 984 TL'ye yükselmiş oldu. En düşük emekli memur aylığı da yine 4 bin 289 TL iken 6 bin liranın üzerinde artış gösterdi.
Müşteşar (1/1) - 15459 - 21928 TL
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 – 7437 TL
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 – 7276 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 – 12704 TL
Polis memuru (8/1) - 5456 – 7739 TL
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 – 7274 TL
Mühendis (1/4) - 6433 – 9125 TL
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 – 6350 TL
Profesör (1/4) - 12238 – 17359 TL
İmam-hatip - 5275 – 7482 TL
Avukat (1/4) – 5275 – 7482 TL
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