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  4. 27 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (27 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

27 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (27 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

27.05.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır değerli madenler arasında rağbet göre altın, günümüzde yatırım amaçlı veya takı olarak pek çok şekilde tercih ediliyor. Düğünlerin vazgeçilmez takılarından olan altın bilezik ise, oldukça ilgi çekiyor. 22 ayar altın bilezik fiyatı dün günü 470,50 seviyesinde kapatmasının adından bugün güne yükselişle başladı.

18 ayar altın bilezik dün günü 376,61 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik günü 294,06 seviyesinde bitirdi. Uzmanlar, koronavirüs salgını sebebiyle ekonomi piyasalarında bir daralma yaşandığını ve özellikle ABD ekonomisindeki enflasyon artışları sebebiyle endişe oluştuğunu dile getiriyor. Bu endişe sebebiyle baskılanan dolar kuru, altın bilezik fiyatları üzerinde de etkili oluyor.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 477,65 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,33 artışla 479,01 TL’den işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 470,50 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 390,80 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,31 artışla 391,85 TL’den işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 376,61 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 303,94 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,31 artışla 304,77 TL’den işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 294,06 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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