27 Mayıs altın fiyatları | Bugün (27 Mayıs) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Çeyrek altın da yaşanan yükseliş ise birçok kişinin ilgisini çekti. Çeyrek altın dün gün içinde 850 TL seviyelerini görürken, kapanışa doğru değer kaybı yaşayarak günü 843 seviyesinde kapattı. Yeni güne ise yükselişle başlayan çeyrek altın 848,41’den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise önceki güne göre azalış yaşayarak $1.898,68 seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, 9 Kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 519,5 lirayı gördü. Bugün ise güne 515,90 ile başlayan Gram Altın, %0,28 artışla 517,07'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 515,61 seviyesinde kapattı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Güne 846,40 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,30 artışla 848,50'dan işlem görüyor. Dün en Çeyrek Altın, günü 843,36 seviyesinde kapattı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Güne 1.692,80 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,29 artışla 1.696,78'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.686,44 seviyesinde kapattı.
TAM ALTIN NE KADAR?
Güne 3.351,45 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,29 artışla 3.359,42'dan işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Güne 3.446,97 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,30 artışla 3.455,57'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.464,00 seviyesinde kapattı.
ATA ALTIN NE KADAR?
Güne 3.446,97 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,31 artışla 3.455,84'dan işlem görüyor.
ZİYNET ALTIN NE KADAR?
27 Mayıs günü Ziynet altının alış fiyatı 3.298,72, satış fiyatı ise 3.363,67 TL.
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