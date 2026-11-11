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2800 TL hesap ödenen fiş gündem oldu: Bakanlıktan CİMER çağrısı

İstanbul'da bir mekanda 2 adet çay ve 2 adet sıcak çikolata için ödenen ücretin yer aldığı bir fiş sosyal medyada gündem oldu. Bu paylaşım üzerine, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'dan ise CİMER başvurusu çağrısı geldi.

2800 TL hesap ödenen fiş gündem oldu: Bakanlıktan CİMER çağrısı
Hande Dağ

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre; İstanbul Beyoğlu'nda bir mekanda çay içen vatandaş, hesap ödeme esnasında büyük bir şok yaşadı. Paylaşımda vatandaşın 2800 TL ödediği fiş paylaşılırken Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'dan söz konusu paylaşıma yanıt geldi.

2800 TL hesap ödenen fiş gündem oldu: Bakanlıktan CİMER çağrısı 1

Paylaşılan fişte 2 adet sıcak çikolata için 1800 TL, 2 adet çay için ise 1000 TL fiyat yazıldığı görüldü.

2800 TL hesap ödenen fiş gündem oldu: Bakanlıktan CİMER çağrısı 2

CİMER BAŞVURUSU YAPMASINI RİCA ETTİ

Söz konusu gönderiye yanıt veren Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, "Lütfen bu şoku yaşayan takipçinize, kıymetli vatandaşımıza bir CİMER başvurusu yapmasını söyleyebilir misiniz? Zahmet veriyoruz ama ricamız olsun" ifadelerini kullandı. Kaplan, bir başka kullanıcıya da CİMER başvurusunun yapılması halinde denetim yapılacağını belirtti.

2800 TL hesap ödenen fiş gündem oldu: Bakanlıktan CİMER çağrısı 3

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Çay fiş
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