29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, otobüs, metro ve tren seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyorlar. 29 Ekim'de hangi ulaşım hatlarından ücret alınmayacağı da gündemde.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı raylı sistem hatları için alınan karar duyuruldu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK HATLAR

Buna göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır