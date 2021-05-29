29 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (29 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

22 ayar altın bilezik, haftanın son işlem gününde günü 475 seviyesinde kapattı. Şu dakikalarda ise 22 ayar altın bilezik 485 TL’den işlem görüyor. 14 ayar altın bilezik ise dün günü 296,91 TL’den kapatırken, 18 ayar altın bilezik günü 380 seviyelerinde bitirdi.
Altın bilezik gram fiyatları
22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Bugün itibarıyla %1,30 artışla 485,98'dan işlem görüyor. Dün en düşük 472,92, en yüksek 476,24 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 475,21 seviyesinde kapattı.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %1,30 artışla 397,65'dan işlem görüyor. Dün en düşük 378,54, en yüksek 381,20 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 380,37 seviyesinde kapattı.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %1,30 artışla 309,27'dan işlem görüyor. Dün en düşük 295,57, en yüksek 297,65 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 296,91 seviyesinde kapattı.
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