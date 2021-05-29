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  4. 29 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (29 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

29 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (29 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

29.05.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerin vazgeçilmez takıları altın bilezikler, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da araştırılıyor. Ons altın geçtiğimiz günlerde düşüş yaşayarak 1.900 doların altına düşmesinin ardından, bugün tekrar yükselerek 1.903 dolardan işlem görüyor. Altın bilezik fiyatlarındaki hareketlilik de oldukça dikkat çekiyor. Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak, altın bilezik fiyatlarında da yükseliş gözlemlendi.

22 ayar altın bilezik, haftanın son işlem gününde günü 475 seviyesinde kapattı. Şu dakikalarda ise 22 ayar altın bilezik 485 TL’den işlem görüyor. 14 ayar altın bilezik ise dün günü 296,91 TL’den kapatırken, 18 ayar altın bilezik günü 380 seviyelerinde bitirdi.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Bugün itibarıyla %1,30 artışla 485,98'dan işlem görüyor. Dün en düşük 472,92, en yüksek 476,24 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 475,21 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %1,30 artışla 397,65'dan işlem görüyor. Dün en düşük 378,54, en yüksek 381,20 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 380,37 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %1,30 artışla 309,27'dan işlem görüyor. Dün en düşük 295,57, en yüksek 297,65 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 296,91 seviyesinde kapattı.
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