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29 Mayıs Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

29.05.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Uzun süredir yükselişte olan altın, konumunu korumaya devam ediyor. Piyasaların kapalı olduğu bugünde hafta boyu yükseliş gösteren gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları anlık olarak takip edilmeye devam ediliyor. İşte 29 Mayıs Cumartesi günü altın fiyatlarındaki son durum...

Altın fiyatları 29 Mayıs Cumartesi gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermeye devam etmişti. Şu anda 524,253 Lira olan altın fiyatlarının daha fazla yükseliş gösterip göstermeyeceği yatırım yapmak için altını tercih eden vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Peki 29 Mayıs Cumartesi gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 29 Mayıs altın fiyatları...

29 Mayıs Cumartesi altın piyasasında son durum

Yatırım olarak tercihini altından yana kullanan vatandaşlar tarafından altın piyasası yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı anlık olarak yükseliş ile kapatan altın fiyatları 29 Mayıs Cumartesi gününde araştırılmaya başlandı.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu?
Haftayı anlık olarak yükseliş ile kapatan altın fiyatlarındaki son durum ve daha fazla yükselip, yükselmeyeceği araştırılmaya başlandı.

Gram Altın ne kadar oldu?

Gram Altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları bugün yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi göstermeye devam ediyor. Gram altın alışı 517,91 TL olurken aynı dakikalarda satışı ise 518,00 Tl olarak belirlendi.

Çeyrek Altın ne kadar oldu?

Çeyrek Altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın bugün 840 liradan alınırken satış fiyatı ise 863 lira olarak belirlendi.

Yarım Altın ne kadar oldu?

Yarım Altın ne kadar oldu?
Piyasaların kapalı olduğu bugünde yarım altının alış fiyatı 1.649,00 lira olurken, satışı ise 1.707,00 lira olarak konumunu koruyor.

Cumhuriyet Altını ne kadar oldu?

Cumhuriyet Altını ne kadar oldu?
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü cumhuriyet altını ise 3 bin 334 liradan alınırken satış fiyatı ise 3 bin 438 lira olarak konumlandı.
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