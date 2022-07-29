29 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 29 Temmuz 2022 Cuma

29 Temmuz Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak edildi. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik fiyatı internette araştırılıyor. Peki 29 Temmuz 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

29 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

29 Temmuz Cuma günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 926,58 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 29 Temmuz 2022 itibariyle 921,39 TL alış ve 930,64 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 739,19 TL'den yapan 18 ayar altın ise 783,93 TL alış ve 739,06 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 667,76 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise yüzde 0,03 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 556,40 TL alış ve 667,97 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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