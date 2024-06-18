FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ‘3-20 Temmuz arasında emekliye 3 kez zam’ iddiası: Sadece 15 gün kaldı! SGK uzmanı, ‘Çok büyük baskı gelecek’ diyerek anlattı

‘3-20 Temmuz arasında emekliye 3 kez zam’ iddiası: Sadece 15 gün kaldı! SGK uzmanı, ‘Çok büyük baskı gelecek’ diyerek anlattı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.06.2024 11:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağ-Kur, memur emeklisi ve SSK emekli maaşı zammı için belirleyici olacak son veri 3 Temmuz’da açıklanacak. Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Milyonların emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi hesaplamaları devam ederken SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan seyyanen zam ve refah payına ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar…

‘3-20 Temmuz arasında emekliye 3 kez zam’ iddiası: Sadece 15 gün kaldı! SGK uzmanı, ‘Çok büyük baskı gelecek’ diyerek anlattı

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile 5 aylık enflasyon rakamları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yüzde 22,72 olarak garantilendi. Memur emeklisi ise enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme ile yüzde 17,4’lük zammı cebe koydu.

6 AYLIK ENFLASYON FARKINA İPUCU

Şimdi milyonların gözü Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) çevrildi. TÜİK 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da Haziran ayı TÜFE rakamlarını duyuracak. Öncesinde ise 6 aylık enflasyonda son ipucu Merkez Bankası’ndan geldi. Buna göre Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yüzde 25,81’lik zam bekliyor. Memur emeklisini ise yüzde 20,35’lik zam karşılayacak.

iStock-1021552480

EMEKLİ MAAŞI ZAMLARINDA RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

6 aylık zam ile birlikte en düşük memur emekli maaşının 14.740 TL’den 17.739 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bağ-Kur esnaf emeklisinin 10.178 TL olan emekli kök maaşının 12.804 TL, Bağ-Kur tarım emeklisinin 8.089 TL’den 10.176 TL’ye, SSK 2000 öncesi emeklisinin 11.367 TL’den 14.300 TL’ye ve SSK 2000 sonrası emeklisinin 7.047 TL’den 8.865 TL’ye yükseleceği hesaplanıyor. En düşük emekli maaşı içinse konuşulan rakam 12-13 bin TL.

gymm

MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,35)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL - 64.503 TL
• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL - 57.091 TL
• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL - 22.404 TL
• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL - 17.539 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL - 26.568 TL
• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.614 TL
• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL - 26.568 TL
• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL - 26.568 TL
• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL - 26.568 TL
• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL - 26.602 TL
• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL - 19.099 TL
• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL - 39.265 TL
• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 46.122 TL
• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.568 TL
• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.568 TL

TÜRK LİRASI (217)

EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Rakamlar sadece enflasyon kadar artışı gösteriyor. Peki ya seyyanen zam? Refah payı..? SGK Uzmanı Özgür Erdursun gündem olacak bir açıklamada bulundu.

Bu yılın Ocak ayında emekli maaşı artışının ek zam olmadan yüzde 37,5 olduğunu anımsatan uzman isim, “Üzerine 5 puan refah payı dediler, çok büyük tepki geldi. Üzerine tekrar bir iyileştirme yaparak yüzde 49,25’e yükselttiler. Ocak ayında emekli maaşındaki artış 3 kere değişti. 3 farklı oran gerçekleşti. 2024 Temmuz ayında da ben 3-20 Temmuz arasında buna benzer bir değişiklik bekliyorum. Hükümetin kafasında yüzde 20-25 var. Bu tarihlerde emeklilerden, çalışanlardan, asgari ücretlilerden çok büyük baskı gelecek” dedi.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
IBAN ve KDV için uyarı üstüne uyarı yapılmıştı: Binlercesi var, SGK'ya bildirildiIBAN ve KDV için uyarı üstüne uyarı yapılmıştı: Binlercesi var, SGK'ya bildirildi
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Erken emeklilik bayram sonrası Meclis’te!Erken emeklilik bayram sonrası Meclis’te!
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
Hepsi belediyeden karşılanmış! "Skandala neden olacak"

Hepsi belediyeden karşılanmış! "Skandala neden olacak"

Erken emeklilik bayram sonrası Meclis’te!

Erken emeklilik bayram sonrası Meclis’te!

Abdullah Gül hakkında o iddia doğru mu? Resmi açıklama geldi

Abdullah Gül hakkında o iddia doğru mu? Resmi açıklama geldi

Yüzde 25’ten yüzde 60’a 1 günde geçecekler!

Yüzde 25’ten yüzde 60’a 1 günde geçecekler!

Altın fiyatları için 45 dakika ara ile açıklanacak!

Altın fiyatları için 45 dakika ara ile açıklanacak!

ATM’lerde ‘para kalmadı’ sorunu! Bayramda herkesi isyan ettirdiler

ATM’lerde ‘para kalmadı’ sorunu! Bayramda herkesi isyan ettirdiler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.