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'3 al 2 öde' afişleri için AVM'deki mağazaya ceza: 2025'ten kalan da var

Adana'da bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren bir mağazada geçerlilik süresi sona ermiş "Tüm alışverişlerinizde geçerli 3 al 2 öde" kampanya afişlerinin sergilenmeye devam ettiği tespit edilirken 2025 yılında sona ermiş başka bir kampanyanın afişlerinin de mağazada bulunduğu belirlendi. Söz konusu mağazaya 108.370 TL idari para cezası ve reklamları durdurma cezası verilmesine karar verildi.

'3 al 2 öde' afişleri için AVM'deki mağazaya ceza: 2025'ten kalan da var
Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı'ndan, Adana'daki bir mağazaya süresi dolmuş kampanya afişlerinin sergilenmeye devam edilmesi üzerine ceza geldi. İşte detaylar...

3 al 2 öde afişleri için AVM deki mağazaya ceza: 2025 ten kalan da var 1

KAMPANYA BİTMİŞ AMA HALA TANITILIYOR

Yapılan açıklamada Reklam Kurulu'nun Adana'da bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren mağazada, geçerlilik süresi sona ermiş "Tüm Alışverişlerinizde Geçerli 3 Al 2 Öde" kampanya afişlerinin sergilenmeye devam ettiğinin, 26 Ocak - 1 Haziran 2026 arasında geçerli olduğu belirtilen kampanyanın, 11 Haziran 2026'da hala tanıtıldığının, bunun yanı sıra 2025'te sona ermiş başka bir kampanyanın afişlerinin de mağazada bulunduğu tespit edildiği belirtildi.

3 al 2 öde afişleri için AVM deki mağazaya ceza: 2025 ten kalan da var 2

108 BİN 360 TL PARA CEZASI

Reklam Kurulu'nun, süresi geçmiş kampanyaların tüketici nezdinde yanıltıcı algıya yol açtığı değerlendirmesi üzerine, reklam veren şirket hakkında 108.370 TL idari para cezası ve reklamları durdurma cezası verilmesine karar verdiği kaydedildi.

3 al 2 öde afişleri için AVM deki mağazaya ceza: 2025 ten kalan da var 3

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adana’da süresi dolan “3 al 2 öde” afişlerini kaldırmayan mağazaya 108 bin TL ceza uygulandı.

Ticaret Bakanlığımız Reklam Kurulu, Adana'da bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren mağazada, geçerlilik süresi sona ermiş “Tüm Alışverişlerinizde Geçerli 3 Al 2 Öde” kampanya afişlerinin sergilenmeye devam ettiğini tespit etti.

26 Ocak–1 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtilen kampanyanın, 11 Haziran 2026 tarihinde yapılan denetimde hâlâ tanıtıldığı; ayrıca 2025 yılında sona ermiş başka bir kampanyaya ait afişlerin de mağazada bulunduğu belirlendi.

Reklam Kurulu, süresi geçmiş kampanyaların tüketiciler nezdinde yanıltıcı bir algıya yol açtığı değerlendirmesiyle, reklam veren şirket hakkında 6502 sayılı Kanun’un 63’üncü ve 77/12’nci maddeleri uyarınca 108.370 TL idari para cezası ve reklamları durdurma cezası verilmesine karar verdi.

Tüketiciyi yanıltan kampanyalara ve gerçeği yansıtmayan reklam uygulamalarına karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürüyor"

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Adana reklam afiş kampanya para cezası
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