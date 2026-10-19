3 kurum personel alımı yapacak! Başvurular için tarihler belli oldu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 13 uzman yardımcısı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı da 7 personel alımı yapacak.

KGK 13 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

KGK'nin Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre kurumda, uzman yardımcısı kadrosunda genel alanda görevlendirilmek üzere 13 uzman yardımcısı alınması için giriş sınavı gerçekleştirilecek.

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak sınavın başvuruları bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet üzerinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu-Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden alınacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 21-22 Kasım'da Ankara'da yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kurumun "www.kgk.gov.tr" internet sayfasında ilan edilecek.

Sözlü sınavın yeri ve tarihi de buradan duyurulacak. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu'ndan görüntüleyebilecek.

KIYI EMNİYETİ 9 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de 9 kişilik daimi işçi statüsünde personel alacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek.

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri kuruluşun internet sitesinden ilan edilecek ve listelerde yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 7 PERSONEL ALACAK

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı da 6 uzman ve 1 destek personeli alımı gerçekleştirecek.

Başvurular, 9 Kasım-3 Aralık döneminde e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresi üzerinden yapılacak.

Kayseri'de yapılacak sınava katılmaya hak kazananların ilanı, 15 Aralık'ta "www.oran.org.tr" adresinden duyurulacak. Sınav tarihleri daha sonra açıklanacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır