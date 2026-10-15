FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

3 saatte 1500 kasayla döndüler: 'Hiç bu kadar olmamıştı'

Kastamonu açıklarında avlanan teknedeki balıkçılar, 3 saat içerisinde 1500 kasa dolusu palamutla döndü. Yaklaşık 3 saatte 15 bin adet palamut tutan balıkçılar, "Şu ana kadar ben bu kadar balık tutmamıştım" dedi.

3 saatte 1500 kasayla döndüler: 'Hiç bu kadar olmamıştı'

Bartın’ın Amasra ilçesinden Karadeniz’e açılan balıkçılar, Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında 3 saat içerisinde yaklaşık 15 bin palamut avladı. Bin 500 kasa ile Cide Limanı'na yanaşan teknedeki balıklar vatandaşların yüzünü güldürdü.

3 saatte 1500 kasayla döndüler: Hiç bu kadar olmamıştı 1

Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki palamutların tanesinin fiyatı ise 40 liraya kadar düştü.

3 saatte 1500 kasayla döndüler: Hiç bu kadar olmamıştı 2

"BEKLENTİLERİMİZDEN DAHA FAZLA PALAMUT OLDU"

İlk kez bu kadar çok balık avladığını söyleyen balıkçı Davut Azaklı, "Bin 500 kasa balık, yani 15 bin adet palamut ediyor. Amasra Limanı'ndan öğlen saatlerinde çıktık balık avına, akşamüstü de Cide Limanı'na geldik. İki ağ yaptık balık avında. İki ağda da toplamda 15 bin civarında palamut yakaladık" ifadelerini kullandı.

3 saatte 1500 kasayla döndüler: Hiç bu kadar olmamıştı 3

Azaklı "Bu yıl özellikle palamut çok bol, beklentilerimizden daha fazla palamut oldu. Şu ana kadar ben bu kadar balık tutmamıştım. Bu tuttuğum en yüksek balık diyebilirim, 15 bin adet palamut. Belki en fazla bin kasa falan tutmuş olduğumuz zaman olabilir ama bin 500 kasa hiç tutmamıştık. Yaklaşık bu balığı da 2-3 saat içerisinde tuttuk" dedi.

3 saatte 1500 kasayla döndüler: Hiç bu kadar olmamıştı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 bin 755 TL hesaplara yatırılmaya başlandı15 bin 755 TL hesaplara yatırılmaya başlandı
Altında rüzgar tersine döndü: Sert düşüş sonrası yükselişAltında rüzgar tersine döndü: Sert düşüş sonrası yükseliş

Anahtar Kelimeler:
balık palamut Bartın balık fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul ve 5 ilde okullar 1 gün tatil edildi

İstanbul ve 5 ilde okullar 1 gün tatil edildi

İstanbul'u vuran selden acı haberler geldi: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'u vuran selden acı haberler geldi: 2 kişi hayatını kaybetti

Fenerbahçe Aston Villa'ya farklı yenildi! Fatura onlara kesildi...

Fenerbahçe Aston Villa'ya farklı yenildi! Fatura onlara kesildi...

Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

Kritik veri açıklandı! Altın düşüşe geçti

Kritik veri açıklandı! Altın düşüşe geçti

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.