FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'30 yıl sonra böyle bir bolluk yaşıyoruz' diyerek tonlarcasını bedava dağıttılar

Beylikdüzü'nde emekliler, engelliler, gaziler ve şehit yakınlarına iki gün boyunca ücretsiz palamut dağıtıldı. Palamut almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, dağıtıma yoğun ilgi gösterildi.

'30 yıl sonra böyle bir bolluk yaşıyoruz' diyerek tonlarcasını bedava dağıttılar

Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı'nda gerçekleştirilen etkinlikte tonlarca palamut ücretsiz olarak dağıtıldı. Palamut almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
30 yıl sonra böyle bir bolluk yaşıyoruz diyerek tonlarcasını bedava dağıttılar 1

Etkinliğe katılanlar, emeklilere, engellilere, gazilere ve şehit yakınlarına yönelik destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
30 yıl sonra böyle bir bolluk yaşıyoruz diyerek tonlarcasını bedava dağıttılar 2

'30 YIL SONRA BÖYLE BİR BOLLUK YAŞIYORUZ'

Bu yıl palamut sezonunun oldukça bereketli geçtiğini belirten Kenan Balcı, yaşanan bolluğun uzun yıllardır görülmediğini söyledi. Balcı, "Bu yıl ağımızı nereye atsak bol bol palamut yakaladık. Yaklaşık 30 yılın ardından böyle büyük bir palamut bolluğu yaşıyoruz. Marmara'dan Karadeniz'e kadar adeta palamut fışkırıyor. Biz de bu bereketi vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. İki gün boyunca emeklilerimize, engelli vatandaşlarımıza, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza kişi başı 3 kilogram palamut ücretsiz dağıtıyoruz" dedi.

30 yıl sonra böyle bir bolluk yaşıyoruz diyerek tonlarcasını bedava dağıttılar 3

"FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ"

Palamutun sağlık açısından önemli besin değerlerine sahip olduğunu belirten Balcı, "Palamut tam bir şifa kaynağı, Omega-3 deposu. Sağlık açısından oldukça yüksek besin değerine sahip. Faydaları saymakla bitmez. Bu yıl denizlerimizde yaşanan bereketi vatandaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle emeklilerimize, engellilerimize, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza böyle bir katkı sunmak bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

30 yıl sonra böyle bir bolluk yaşıyoruz diyerek tonlarcasını bedava dağıttılar 4

Ücretsiz palamut dağıtımı, vatandaşların yoğun katılımıyla sona erdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatlarında ters köşe! Gözler Fed'in kararındaAltın fiyatlarında ters köşe! Gözler Fed'in kararında
Peş peşe işten çıkarmalar yaşandı! Köklü banka satışa çıkarıldıPeş peşe işten çıkarmalar yaşandı! Köklü banka satışa çıkarıldı

Anahtar Kelimeler:
palamut Beylikdüzü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekletilmesin' dedi, hazırlık başladı! Sarıgül detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekletilmesin' dedi, hazırlık başladı! Sarıgül detayı

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.