'30 yıl sonra böyle bir bolluk yaşıyoruz' diyerek tonlarcasını bedava dağıttılar

Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı'nda gerçekleştirilen etkinlikte tonlarca palamut ücretsiz olarak dağıtıldı. Palamut almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.



Etkinliğe katılanlar, emeklilere, engellilere, gazilere ve şehit yakınlarına yönelik destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.



'30 YIL SONRA BÖYLE BİR BOLLUK YAŞIYORUZ'

Bu yıl palamut sezonunun oldukça bereketli geçtiğini belirten Kenan Balcı, yaşanan bolluğun uzun yıllardır görülmediğini söyledi. Balcı, "Bu yıl ağımızı nereye atsak bol bol palamut yakaladık. Yaklaşık 30 yılın ardından böyle büyük bir palamut bolluğu yaşıyoruz. Marmara'dan Karadeniz'e kadar adeta palamut fışkırıyor. Biz de bu bereketi vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. İki gün boyunca emeklilerimize, engelli vatandaşlarımıza, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza kişi başı 3 kilogram palamut ücretsiz dağıtıyoruz" dedi.

"FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ"

Palamutun sağlık açısından önemli besin değerlerine sahip olduğunu belirten Balcı, "Palamut tam bir şifa kaynağı, Omega-3 deposu. Sağlık açısından oldukça yüksek besin değerine sahip. Faydaları saymakla bitmez. Bu yıl denizlerimizde yaşanan bereketi vatandaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle emeklilerimize, engellilerimize, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza böyle bir katkı sunmak bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz palamut dağıtımı, vatandaşların yoğun katılımıyla sona erdi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır