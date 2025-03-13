300 liralık destek ödemesi 5 bin lira olacak! Milyonları ilgilendiriyor, 5 sene boyunca hesabınıza yatacak ama... Detaylarını açıkladı!

Aile yılının ilan edilmesi sonucu yeni uygulamalar için de çalışmaları başlattı. 2025 yılında yeni evlenecek gençlerden, çocuğu olanlara kadar tüm ailelere destek çalışmaları devam ediyor. Aile yılı kapsamında yapılan düzenlemelerin detayları ise merak ediliyor.

DESTEK ÖDEMELERİ ARTIRILIYOR

Milliyet'in haberine göre, annelere ödenen 300 liralık doğum parasının 5 bin liraya çıkarılması için düzenlenen kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Destek paketinin detaylarını ise Güvenlik Müşaviri Murat Bal CNNTÜRK ekranlarında açıkladı.

DOĞUM ORANLARI DÜŞÜNCE...

Bal, 2015 Mayıs ayında annelere destek ödemesinin başladığını ifade etti. Doğum paralarının verilmesinin nedeni olarak ise Bal, doğum oranlarının düşmesini işaret ederek şu sözleri sarf etti:

"2001’de 2.38 olan doğum hızımız 2023’te 1.51’e düşüyor. Nüfus artış hızımız 2002'de binde 7’den 2023’te binde 1'e düşüyor. Doğum yaşı ortalama olarak 34’e yükseliyor. Bunların ileriye dönük ülke açısından sıkıntı oluşturacağını bildiğimiz için hükümet teşvik etmek amaçlı kanun teklifi hazırladı"

Kanun teklifinin 1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocukları kapsadığını aktaran Bal, daha önce doğan çocukların bu kapsama alınmayacağını vurguladı. Bal, "Doğduğundan itibaren 5’inci yaşına kadar maaşı alabilecek. Para annenin hesabına yatacak" şeklinde konuştu.

3'TEN FAZLA ÇOCUK İÇİN 5'ER BİN LİRA

SGK'nın annenin hesabına yatan 5 bin liradan vergi kesintisi yapamayacağının altını çizen Bal, ödeme sisteminin şu şekilde olduğunu ifade etti:



"Birinci çocukta aylık yok ama ikinci çocuktan itibaren annenin hesabına yatacak olan aylık başlıyor. Anne, ikinci çocuktan itibaren her ay için bin 500 lira alıyor. Üçüncü çocuğa geldiğimizde rakam 5 bin TL’ye çıkıyor. Üçten fazla olursa her bir çocuk için 5 bin TL ödeme yapılacak."

395 BİN LİRA ÖDEME

Bal, 5 sene boyunca yapılan bu ödemelerin toplamda 395 bin lira olduğunu belirtti ve sözlerini şu şekilde tamamladı:

"5 sene boyunca ikinci çocukta 95 bin TL’ye yakın bir para ödeniyor. 90 bin TL’si aylık olarak, 5 bin TL’si de ilk çocuğun doğumunda alınmıştı. 3’üncü çocukta da yine 60 ay, 300 bin TL ödeme, toplamda 395 bin TL ödeme alacak. 4’üncü çocuk olursa annenin alacağı para daha da artar.”