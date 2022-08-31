31 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple kaç dolar?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bieçok kişi internette "Bitcoin ne kadar?", "31 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Bizde BTC de dahil olmak üzere Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatlarına haberimizde yer verdik.
Bitcoin 31 Ağustos Çarşamba günü 370.935,91 TL alış, 370.918,60 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin 31 Ağustos Çarşamba günü günü yüzde 0,52 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 20.355,37 , Bitcoin'in satış fiyatı 20.354,42 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 31 Ağustos Çarşamba günü yüzde 1,74 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.607,7100 , satış fiyatı ise 1.607,7000 Dolar oldu.
31 Ağustos Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 29.297,2993 TL, satış fiyatı 29.297,1171 TL oldu.
Dogecoin'in değeri 31 Ağustos Çarşamba günü yüzde 1,79 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0630 Dolar, satış fiyatı 0,0630 Dolar oldu.
31 Ağustos Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,1482 , satış fiyatı ise 1,1480 TL oldu.
Ripple 31 Ağustos Çarşamba günü yüzde 0,24 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,3325 dolar, satış fiyatı ise 0,3324 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,0591 TL, satış fiyatı ise 6,0573 TL oldu.
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