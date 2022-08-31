31 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple kaç dolar?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bieçok kişi internette "Bitcoin ne kadar?", "31 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Bizde BTC de dahil olmak üzere Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatlarına haberimizde yer verdik.

BİTCOİN KAÇ TL? 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin 31 Ağustos Çarşamba günü 370.935,91 TL alış, 370.918,60 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 31 Ağustos Çarşamba günü günü yüzde 0,52 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 20.355,37 , Bitcoin'in satış fiyatı 20.354,42 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 31 Ağustos Çarşamba günü yüzde 1,74 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.607,7100 , satış fiyatı ise 1.607,7000 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

31 Ağustos Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 29.297,2993 TL, satış fiyatı 29.297,1171 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 31 Ağustos Çarşamba günü yüzde 1,79 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0630 Dolar, satış fiyatı 0,0630 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

31 Ağustos Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,1482 , satış fiyatı ise 1,1480 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 31 Ağustos Çarşamba günü yüzde 0,24 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,3325 dolar, satış fiyatı ise 0,3324 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,0591 TL, satış fiyatı ise 6,0573 TL oldu.



