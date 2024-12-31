31 Aralık önemli ekonomi başlıkları: Yeniden değerleme oranı, Borsa İstanbul...

Asgari ücrette %30’luk artışın ardından Yeniden Değerleme Oranı’nın güncellenip güncellenmeyeceği merak konusuydu. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmadı ve Yeniden Değerleme Oranı %43,93 oranında artırıldı.

Beyaz eşyada kasım verileri kasım indirimleri kapsamında iç pazarda bir miktar hareketlilik olduğunu gösterse de ihracattaki zayıflığı ortaya koyuyor. İhracatta %11'lik düşüş var.

3 büyük kredi derecelendirme kuruluşunun 2025 takvimi belli oldu. Moody’s ve Fitch’in tarihleri birbiriyle denk düşüyor. Örneğin ikinci toplantıları aynı gün. Beklenti yönetiminde etkileri artabilir.

Borsa İstanbul’da yılın son işlem günündeyiz. Bugünkü işlemlerin ardından, 1 Ocak tarihinde borsa kapalı olacak. Bugünkü işlemlerin takası cuma günü gerçekleşecek.

AJANDA

1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin kasım ayı sonuçlarını duyuracak.

2 Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi ile 2023 yılına ilişkin "Turizm Uydu Hesabı" verilerini açıklayacak.

3 DCT Trading hisse başına net 0,0102 TL temettü ödeyecek. Beyaz Eşya

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, altı ana ürün grubunda (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu, kurutucu) iç satışlar kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 795 bin 997 adede ulaştı. Ancak ihracatta aynı dönemde yüzde 11 düşüş yaşandı ve 1,87 milyon adet seviyesine geriledi. 2024’ün ocak-kasım dönemine bakıldığında, iç satışlar yüzde 7 artışla 9,56 milyon adede çıkarken, ihracat yüzde 3 düşüşle 20,7 milyon adede düştü. Üretim tarafında ise kasım ayında yüzde 10’luk bir

düşüş yaşanarak 2,57 milyon adet üretildi. Ocak-kasım döneminde toplam üretim yüzde 2 düşüşle 29,69 milyon adet oldu

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, kasım ayı verilerinin iç pazardaki canlılığın devam ettiğini gösterdiğini, ancak küresel zorlukların ihracat ve üretim üzerinde baskı yarattığını ifade etti. Sığın, "Sektör olarak verimliliği artırmaya ve maliyetleri kontrol altında tutmaya yönelik çabalarımız devam ediyor. Ancak küresel rekabet gücümüzü korumak ve büyüme ivmemizi sürdürmek için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor" dedi.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ TAKVİMİ BELLİ OLDU

2025 yılında Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmelerde bulunacak kredi derecelendirme kuruluşlarının takvimleri belli oldu. Moody's, Türkiye'ye ilişkin ilk değerlendirmesini 24 Ocak 2025'te, ikinci değerlendirmesini ise 25 Temmuz 2025'te gerçekleştirecek. Moody's, 2025 yılında Türkiye'yi değerlendireceği ilk ülke olarak belirledi. Moody's ve Fitch'in değerlendirme tarihleri dikkat çekici bir şekilde çakışıyor. Fitch,

Türkiye için planladığı ilk raporunu 31 Ocak 2025’te yayımlayacak. İkinci rapor tarihi ise Moody's ile aynı gün olan 25 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Son değerlendirmesinde Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 19 Temmuz’da "B3"ten "B1"e yükseltmiş ve görünümünü "pozitif" olarak korumuştu. Fitch ise 9 Eylül’de Türkiye’nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye çıkarırken, görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etmişti.

Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P Global de 2025 yılı değerlendirme takvimini duyurdu. S&P Global, Türkiye’ye ilişkin ilk değerlendirmesini 25 Nisan’da, ikinci değerlendirmesini ise 17 Ekim’de gerçekleştirecek. S&P, 1 Kasım tarihinde Türkiye’nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken görünümünü "pozitif"ten "durağan"a çekmişti. Capital Intelligence (CI) ve Scope da Türkiye’ye yönelik değerlendirme tarihlerini açıkladı. CI, 2025 yılı raporlarını 16 Mayıs ve 14 Kasım tarihlerinde yayımlamayı planlıyor. Scope ise 30 Mayıs ve 24 Ekim tarihlerinde değerlendirme yapacağını duyurdu. CI, son değerlendirmesinde 15 Kasım’da Türkiye’nin kredi notunu "B"den "BB-"ye yükseltmiş ve görünümünü "pozitif"ten "durağan"a çevirmişti. Scope ise 6 Aralık’ta Türkiye’nin notunu "B"den "BB-"ye çıkararak görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etmişti.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılında uygulanacak vergi, harç ve maktu tutarları Resmi Gazete’de yayımladı. Yeniden Değerleme Oranı, 2024 yılı için belirlenen yüzde 43,93 oranında artırıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer vergilerde Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisi kullanılmadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 yılında akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranı belirlendi. Karar kapsamında, akaryakıt ürünlerinde ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Her yıl ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE’ye göre belirlenen ÖTV oranları, bu kez 5 aylık gerçekleşmeden daha düşük bir artışla güncellendi.

BORSA İSTANBUL'DA TAKVİM DEĞİŞİMİ

Yılbaşı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihlerinde değişiklik yapıldı. Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin ardından, 1 Ocak tarihinde yılbaşı tatili sebebiyle işlem gerçekleştirilmeyecek. Dün yapılan işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü, bugün yapılacak işlemlerin takası ise 3 Ocak Cuma günü gerçekleşecek.

Bankacılık sektörünün Ocak-Kasım 2023 dönemindeki toplam net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış göstererek 535,5 milyar liradan 583,1 milyar liraya ulaştı. Kasım 2024 itibarıyla takipteki alacakların toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 1,80 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2023 yılının aynı ayında yüzde 1,51 düzeyindeydi. Artışa rağmen sektör, bu oranların halen düşük seviyelerde seyretmesiyle istikrarlı bir performans sergiledi.

Bloomberg HT’nin Aralık ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketinde, ekonomistlerin medyan beklentisi enflasyonun aylık yüzde 1,63 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu. Ankete katılan 26 kurumun tahminlerine göre, yıllık enflasyonun yüzde 45,20 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Anket sonuçlarına göre, Aralık enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 1,10, en yüksek beklenti ise yüzde 2,50 olarak kaydedildi.

PURİN EFES İÇİN KARARINI VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı kararnameyle, ülkenin en büyük bira üreticilerinden biri olan AB InBev Efes’e geçici bir yönetim atandığı bildirildi. Kararnameye göre, şirketin varlıkları geçici olarak ‘GK Vmeste’ adlı kuruluş tarafından yönetilecek. AB InBev Efes, Anadolu Efes ve Belçikalı AB InBev şirketlerinin ortaklığında faaliyet gösteriyor. Anadolu Efes, yaptığı KAP açıklamasında, “Bu durum ortağımız ile birlikte kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek, gerekli tüm adımlar atılacaktır” ifadelerini kullandı.

2024 yılında en çok gayrimenkul satışı yapılan ilçeler arasında ilk sırayı, deprem bölgesindeki illerden Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi aldı. Şehitkamil'de 29 bin 437 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Listenin ikinci sırasında, İstanbul'un Esenyurt ilçesi 28 bin 803 satışla yer aldı. Gaziantep'in bir diğer ilçesi Şahinbey ise 27 bin 173 satışla üçüncü sıraya yerleşti. Ankara'nın en kalabalık ilçesi Çankaya, 25 bin 26 gayrimenkul satışıyla dördüncü olurken, Bursa'nın Nilüfer ilçesi 23 bin 288 satışla beşinci sırayı aldı.

Kaynak: Fintables