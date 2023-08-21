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31 bin liranın altında memur maaşı kalmayacak! Emekli ve memur zammı için meslek meslek hesaplamalar yapıldı: Oran yüzde 45’e dayandı…

21.08.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli zammı için toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, Ocak 2024 dönemi içinse hesaplar yeni veriler geldikçe revize ediliyor. Memur zammı için belirleyici olacak toplu sözleşme için hükümet teklif yükseltti. Emekli maaşı düzenlemesi içinse çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başladı. Tüm bu gelişmelere ek olarak Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon tahminine göre ise meslek meslek emekli, memur maaşları tabloları yeniden hesaplandı.

31 bin liranın altında memur maaşı kalmayacak! Emekli ve memur zammı için meslek meslek hesaplamalar yapıldı: Oran yüzde 45’e dayandı…

Toplu sözleşme zammı için ikinci teklif yüzde 15+10 olurken,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşı zammı için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan Merkez Bankası yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 59,46 olarak gerçekleşti. Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak? İşte detaylar...

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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN YENİ TEKLİF GELDİ

Kamu işveren heyeti 2 yıl boyunca memur zammında belirleyici olacak toplu sözleşme zammı için yeni teklifini duyurdu. Buna göre 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6 ikinci yarısı için yüzde 5 toplu sözleşme zammı teklif edildi.

Sabah’ın haberine göre, Kamu İşveren Heyeti ve memur sendikaları bugün de görüşmelerini sürdürecek ve uzlaşma zemini arayacak. Yeni zam teklifinin 22 Ağustos Salı günü yani yarın gelmesi bekleniyor. Ancak yarınki görüşmede herhangi bir uzlaşı yakalanamazsa konu Hakem Heyeti'ne gidecek.

Toplu sözleşme zammı için Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı koordineli hareket ederek çalışmaları gerçekleştiriyor. Son teklif Erdoğan'ın onayı sonrası kamuoyuna paylaşılacak.

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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINI NASIL ETKİLİYOR?

Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile kesinleşiyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemin toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyonu ifade ederken, bu rakama yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek zam oranı belirleniyor.

Merkez Bankası'nın ve Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 yılı enflasyon tahmini belli oldu. Hafize Gaye Erkan'ın açıkladığı enflasyon raporuna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58 oldu. Yine Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon tahmini yüzde 59,46 olarak kayıtlara geçti. Yeni ekonomik veriler geldikçe tahminler revize ediliyor.

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Ekonomistler yüzde 59,46'lık enflasyon tahminine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1799,43 puana yükselmesi ve 6 aylık enflasyonun yüzde 33,13 olması bekleniyor. Bu yüzde 33,13'lük 6 aylık enflasyon oranı refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammını temsil ediyor. Bu rakamdan Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olarak gerçekleşecek.

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OCAK 2024 İÇİN MEMUR ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 45'E DAYANDI

Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. Yani Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme zam teklifine göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları yüzde 44,42 oranında artacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Meclis'in Ekim ayında yeni dönem çalışmalarına başlaması bekleniyor. İki Bakanlık tüm imkanları zorlayarak emekliye zam düzenlemesini yetiştirmeye çalışacak. Burada en düşük emekli maaşının 7500 TL'nin üzerine çıkarılması masada bulunuyor.

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Türkiye'de 15,5 milyon civarında SSK, Bağ-Kur emeklisi ve 2,7 milyon memur emeklisi bulunuyor. Düzenlemenin yaklaşık 18 milyonluk dev bir kitleyi ilgilendirmesi bütçe çalışmalarını zorlaştıran başlıca etmen olarak dikkat çekiyor.

6 aylık enflasyon beklentisine göre Ocak 2024'te refah payı emekli zammının yüzde 33,13 olmnası bekleniyor. Yine bu hesaba göre memur zammının yüzde 45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Burada memur zammı önemli bir referans değer olarak karşımıza çıkıyor. Yani emekliye zam oranı da bu yüzde 45'lik rakamın altında kalmayacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 10 BİN TL FORMÜLÜ

Bütçe çalışmalarından istenilen sonuçlarının alınması durumunda Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla en düşük emekli maaşının artırılması yönünde adımlar atılacak. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 2023 yılında 3.500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7.500'ye yükseldi. Bu rakam için 10.000 TL formülü masada bulunuyor.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 31 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Yüzde 33,13'lük 6 aylık enflasyon beklentisi ve 15'lik toplu sözleşme zam teklifine göre yeni memur ve memur emeklisinin maaşları hesaplandı. Buna göre Temmuz 2023 döneminde 22.017 TL olan en düşük memur maaşının yüzde 44,42’lik olası zam hesabı ile 31.797 TL’ye yükselebilmesi ihtimali bulunuyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9.876 liradan 14.263 liraya yükselebilir.

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