31 şirket mercek altında! TMSF'ye 2 milyar TL iade geldi

Borsa İstanbul’da manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada, 302 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 31 şirketin hisseleri incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında 9 kişi, TMSF bünyesinde oluşturulan gönüllü iade hesabına toplam 2 milyar lirayı aşan ödeme yaptı. Dijital incelemelerde bazı hisselerin fiyatlarının yapay işlemlerle 100 katına kadar çıkarıldığı belirlendi.

TMSF'YE 2 MİLYAR 1 MİLYON 170 BİN LİRA ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SABAH'tan Halit Turan'ın haberine göre; operasyon kapsamında toplam 302 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 86'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 163 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Firari 35 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri de rızaen iade sürecinde yaşandı. Etkin pişmanlık hükümleri ve iade adımları kapsamında, TMSF bünyesindeki Birleşik Fon Bankası'nda oluşturulan özel gönüllü iade hesabına toplam 2 milyar 1 milyon 170 bin lira tutarında ödeme gerçekleştirildi.

100 KATINA ÇIKARDILAR

Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yazdığı yazışmalar, borsadaki kurgunun çalışma mekanizmasını da gün yüzüne çıkardı. Dijital incelemeler ve finansal analizler sonucunda, bazı şirket hisselerinin fiyatlarının yapay işlemlerle 100 katına kadar çıkarıldığı saptandı.

Manipülatörler, hedef aldıkları hisseleri doğrudan piyasadan toplamak yerine fonlar aracılığıyla topladı. Fon alımları üzerinden yürütülen işlemlerle hem ilgili şirketlerin hisse değerleri sanal olarak tırmandırıldı hem de bu hisseleri portföyüne katan fonların birim değerleri yapay şekilde tavan yaptırılarak küçük yatırımcılar yanıltıldı.

31 ŞİRKET MERCEK ALTINDA

Başsavcılık ve SPK uzmanlarının fon bağlantılı işlemler nedeniyle büyük vurgun yapılan 31 hisseyi incelemeye aldığı öğrenildi.

Bu hisseler: "ALKLC, ANELE, BIGEN, BTCIM, BURCE, BURVA, CELHA, DMRGD, DSTKF, EDATA, GMTAS, GRTHO, GUNDG, HEDEF, IEYHO, INFO, KERVT, KRDMD, KTLEV, KUYAS, MANAS, ODINE, OZATA, OZSUB, PASEU, PEKGY, PRZMA, SELEC, TEHOL, TRHOL, VSNMD."