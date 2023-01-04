3600 ek gösterge farkı ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Memur ve emeklilere yapılacak olan zam oranının belli olmasıyla birlikte 3600 ek gösterge farkı yeniden gündeme geldi. 3600 ek gösterge düzenlemesinin devreye girmesiyle birlikte maaş zammı hesapları değişecek. Memur emeklileri 2023’ün başında hem toplu sözleşme zammı hem enflasyon farkı hem de 3600 ek göstergeden kaynaklı zam alma hakkına sahip olacaklar. İşte konu hakkında son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGE FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi Temmuz'da yasalaşmıştı. Ancak uygulama 15 Ocak 2023’de başlayacak ve ek gösterge ödemeleri de bu tarihten itibaren maaşlara yansıtılmış olacak.

3600 EK GÖSTERGE ZAMMI NE KADAR VERİLECEK?

Düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1234 TL ile 1391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 lira ile 50.150 lira arasında bir artış olmuş olacak.

EMEMKLİ VE MEMUR ZAMLARI BELLİ OLDU!

Emekli ve memur maaşlarında yüzde 25 zam oranına değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklamayla birlikte memur maaşı zammı yüzde 30 olarak duyuruldu.

Buna göre hesaplamalarda da değişiklik yapıldı. Bu kapsamda; Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL, Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL, Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL, Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL, Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL, Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL maaş alacak.

