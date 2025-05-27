3600 ek gösterge kararı sonrası uzman isim memur maaş artışı ve emekli aylığı ile ilgili konuştu! 'Onları etkileyecek'

AYM'den "3600 ek gösterge" düzenlemesine ilişkin iptal kararı gelmişti. Genel idare hizmetleri sınıfındaki memurların 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartı getiren düzenleme, Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmişti. İptal hükmü, 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Peki, bu karar ne anlama geliyor, kimleri kapsayacak, maaşlara etkisi ne olacak? AYM'nin kararı doğrultusunda kanun değişikliği yapılırsa hangi memurların maaşları ve emekli aylıkları artacağına dair Ahmet Kıvanç'tan değerlendirme geldi.

AYM'NİN 3600 EK GÖSTERGE KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Habertürk yayınında AYM'nin 3600 ek gösterge kararının ne anlama geldiğiyle ilgili konuşan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlarsanız 2023 yılında öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilmişti. Aynı kanunla, tüm memurlara da 600 ek gösterge verilmişti. Ek göstergelerinde 600 puanlık bir artış yapılmıştı tüm memurlar için. Bu 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmişti ama o tarihten sonra çalışmaya başlayan memurlar o ek gösterge artışından yararlanamıyordu. Anayasa Mahkemesi şimdi bunu iptal etti. Onların da yararlanabilmesi için bir düzenleme yapılması gerekiyor 6 aylık süre içerisinde. Düzenleme yapıldığında, 6 ay içerisinde bu kanunla ilgili bir düzenleme yapıldığında ne olacak derseniz; 15 Ocak 2023 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olan memurların ek göstergesinde 600 puanlık artış olduğunda brüt maaşları 607 lira artacak brüt maaşları. Buradan emeklilik kesintisi ve vergi kesintisi yapılacak. Net maaşlarında ise 431 lira artış olacak. Bu kişiler 30 yıl çalışarak emekli olurlarsa emekli aylıklarında da 485 liralık bir artış olacak.

Bir kez daha tekrar ediyorum burayı isterseniz. Brüt maaşlarında 607 liralık artış olacak. Emeklilik kesintisinden sonra net maaşlarındaki artış 431 lira olacak. 30 yıl çalıştıktan sonra alacakları emekli aylığında da 485 liralık bir artış söz konusu olacak.

KARAR HANGİ MEMURLARI ETKİLİYOR?

Bunlar 2008 Ekim ayından sonra çalışmaya başlayan bütün memurlar 5510 sayılı kanuna tabi. Yani bu yapılacak değişiklik de 15 Ocak 2023 tarihinden sonra çalışmaya başlayan memurları yani 5510 sayılı kanuna tabii memurları kapsayacak, etkileyecek.

Şimdi bu farkı şunun için koyuyorum. 3600 ek gösterge dedik. Hani işte öğretmenler, polis, hemşirelere verildi dedik. 3600 ek gösterge emekli sandığı kanununa tabi olan memurlarla 5510 sayılı kanununa tabi olan memurlar için aynı anlama gelmiyor. Niye 5434 sayılı kanunla emekli sandığı kanununa tabi olan memurlar daha yüksek emekli aylığı alma imkanından yararlanabiliyor.

Örneğin ek gösterge 3000'den 3600'e çıkartıldığında 2008 öncesi çalışmaya başlayan yani emekli sandığı kanununa tabi çalışmaya başlayan bir memur için yaklaşık 4950 liralık emekli aylığında artış anlamına geliyor.

2008 SONRASI MEMURLUĞA BAŞLAYANLARIN EMEKLİ AYLIĞI DÜŞECEK Mİ?

Evet düşüyor. Tam da işte bu anlattığım sebep birisi de bundan dolayı düşüyor. Aynen. Yani şeyde az önce dedim 3600'e çıkartıldığında emekli sandığı kanuna 2008 öncesi çalışmaya başlamış olan kişi yani onların emekli aylığında 4.950 liralık artış olurken 2008 sonrası çalışmaya başlayanların yani bu yeni kanundan çıkacak kanundan da yararlananların aylıklarında sadece 485 liralık bir artış olacak.

Bu şundan kaynaklanıyor. İkisi, 2008 öncesi ve sonrası memurların özlük haklarında çok büyük farklılıklar var. Emekli aylıkları bakımından. Fark şundan kaynaklanıyor. Şimdi 2008 öncesindeki memurlara unvanına göre bir işte tazminat yansıtma oranları vardı. Onlar farklı yani. Ne kadar prim kesilirse kesilsin, kesilen primden bağımsız olarak onların bir emekli aylığı belirleniyor. Ama 2008 sonrasında çalışmaya başlayan memurlar açısından, işçilerde bir fark yok, işçiler nasıl tüm emekli aylıkları, tüm çalışma yaşamları boyunca ödenen prime göre bağlanıyorsa 2008 sonrası çalışmaya başlayan memurlar açısından da aynı şey söz konusu olacak.

Bu yani Anayasa Mahkemesi eşitlik bakımından iptal etti bu hükmü ama esas dikkat edilmesi gereken Anayasa Mahkemesine taşındığında belki yine Anayasa Mahkemesinin eşitlik bakımından iptal edeceği husus bu. Özlük haklarının eşitlenmesi konusu. Yani memurlar... Şöyle bir örnek vereyim size.

Kamuda çalışan bir mühendisin verdiği örnek şu; diyor ki benim diyor çalışırken diyor maaşımdan diyor kesilen diyor prim diyor 12.000 lira diyor. Benim diyor çalıştırdığım diyor benim şoförlüğümü yapan işçinin diyor maaşından ücretinden kesilen 19.000 lira diyor. Bu ne anlama geliyor? O mühendis gelecekte kendisinin şoförlüğünü yapan, yıllarca şoförlüğünü yapan kişiden daha düşük emekli aylığı alacak. Bu konuda çok acil kamu reformunun da kamu personel reformunun hayata geçirilmesi gerekiyor.

Bir başka husus daha var bu konuda. Birinci dereceye gelen tüm memurlara da 3600 ek gösterge verilmesi gerekiyordu. Umarım bu 6 ay içerisinde yapılacak düzenlemeyle o da hayata geçer. Çünkü o verilmiş bir sözdü. Hatta memurların şu andaki yürürlükteki toplu sözleşmelerinin bir hükmü bu"