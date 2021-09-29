3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Bakan Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri gibi pek çok meslek grubunu kapsayan 3600 ek gösterge hakkındaki detaylar merak ediliyor. Göstergenin ne zaman çıkacağı ve neler içereceği araştırılırken konuyla ilgili Bakan Soylu'dan açıklama geldi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

BAKAN SOYLU: 3600 EK GÖSTERGE BİZİM TAAHHÜDÜMÜZDÜR

Kamuda görev alan memurların en çok araştırdığı konuların başında gelen 3600 ek gösterge için çalışmalar devam ediyor. Ünvanlar arasında bulunan gösterge dengesizliğinin giderilebilmesi amacıyla 3600 ek göstergenin bütün memurları kapsaması talep edilmişti.

TBMM Genel Kurulu'nun 1 Ekim 2021 Cuma günü saat 14.00'te toplanması bekleniyor. Meclis'in açılması sonrası 3600 ek göstergenin de gündeme gelmesi beklenmekte.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son olarak yaptığı bir açıklamada "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." şeklinde konuştu.

3600 ek göstergenin hayata geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti olan öğretmen, polis ve 4 senelik dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 (943 TL) artarak 4 bin 270 liradan 5 bin 213 TL'ye yükselecek.

Hemşireler ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığı ise 4 bin 150 TL'den yüzde 25.6 (1.063 TL) artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenmiş olacak.



