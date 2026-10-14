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4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

Yeşil pasaport hakkı kimi meslek gruplarına belirli şartlarda sağlanırken bazı meslek gruplarının da bu konuda talebi bulunuyor. Son olarak Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala tarafından 4 meslek grubu için daha hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilmesini öngören kanun teklifi Meclis'e sunuldu.

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu
Hande Dağ

Yeşil pasaport hakkı ile ilgili detaylar pek çok vatandaş tarafından araştırılırken yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport hakkı olan yalnızca belli şartlar altında bazı belirli meslek grupları bulunuyor. Son olarak yeşil pasaport ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis e sunuldu 1

KANUN TEKLİFİ SUNULDU

Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara belirli şartlar altında hususi damgalı pasaport verilmesini öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu.

"HEKİMLER, DİŞ HEKİMLER, VETERİNER HEKİMLER VE ECZACILARA..."

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Pala, "Hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılara, on beş yıl meslekte görev yapmış olmaları halinde yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi sunduk" ifadelerini kullandı.

Pala, kanun teklifinin detaylarını da şu şekilde paylaştı:

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis e sunuldu 2

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Anahtar Kelimeler:
pasaport
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