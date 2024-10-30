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4 temel sorun, 3 Bakanlık… Yeni hamleyi Bakan Bolat duyurdu; beklenen değişiklik geliyor

30.10.2024 08:08
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Yüksek enflasyonla mücadele eden hükümetten çok tartışılan hal yasası ile ilgili de beklenen adım sonunda atılıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Hal Yasası’nda düzenleme yapılacağını ve bu kapsamda 3 bakanlığın ortak bir çalışma yürüttüğünü ve temelde 4 problem olduğunu belirtti. Bakan Bolat temel sorun alanlarının tek tek tespit edildiğini de sözlerine ekledi.

4 temel sorun, 3 Bakanlık… Yeni hamleyi Bakan Bolat duyurdu; beklenen değişiklik geliyor

Vatandaşın alım gücünün her geçen gün biraz daha gerilemesi sonrasında hükümetten dikkat çeken adımlar gelmeye devam ediyor. Hal Kanunu değişikliğine ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Üretimin planlı olmamasını, kayıt dışılığı, üreticilerin örgütlenememesini ve hallerin fiziki altyapılarının yetersiz olmasını temel sorun alanları olarak tespit ettik” dedi.

4 PROBLEM TESPİT EDİLDİ, 3 BAKANLIK DEVREDE

Gıdada fahiş fiyat ve arz güvenliğine ilişkin denetimler sürerken, Hal Yasası’nda ortaya çıkan değişiklik ihtiyacına ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temelde 4 problem tespit ettiklerini ve 3 bakanlığın konuyla ilgili çalışma yaptığını söyledi.

Bakan Bolat “Hal Kanunu değişikliğine ilişkin yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ilgili bakanlıklar, belediyeler ve sektör temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirdik. Yapılan istişareler sonucunda ‘üretimin planlı olmamasını, sektördeki kayıt dışılığı, üreticilerin yeterince örgütlü olmamasını ve toptancı hallerinin fiziki altyapılarının yetersiz olmasını’ temel sorun alanları olarak tespit ettik.

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HAL MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK

Bu kapsamda, planlı üretim konusunda Tarım ve Orman Bakanlığımızın, kayıt dışılık konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hâlihazırda çalışmaları devam ediyor. Bakanlığımızca da sektörden gelen talepler ve uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar da dikkate alınarak hal mevzuatında değişiklik çalışmaları yürütülmekte” dedi.
Türkiye gazetesinin haberine göre; Hal Kanunu’nun, 2012’de yürürlüğe konulduğunu hatırlatan Bakan Bolat, söz konusu Kanun ile sebze ve meyvelerin, üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makasın azaltılması amacıyla önemli düzenlemeler getirildiğini kaydetti.

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‘KOMİSYON ORANI YÜZDE 8’LE SINIRLANDIRILMIŞTI’

Bolat, “Bu kapsamda, üreticilerden alınan komisyon oranı yüzde 8 ile sınırlandırılmış, hal içindeki rüsum oranları yüzde 4’ten yüzde 1’e indirilmiş, perakendecilerin üreticilerden doğrudan ürün temin etmesi sağlanarak aracısız satış yapılması mümkün kılınmış, üretici örgütleri hal rüsumundan muaf tutulmuş, hallerdeki iş yerlerinin yüzde 20’si üretici örgütlerine ayrılmış, üretici örgütlerinin hal dışında satış yapabilmeleri imkânı getirilmiş, yalnızca üreticilerin satış yapabileceği üretici pazarlarının kurulması ve semt pazarlarındaki satış yerlerinin yüzde 20’sinin üreticilere ayrılması sağlanmıştı” diye konuştu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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market Hal yasası bakanlık fiyat
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