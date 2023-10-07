40 liradan düşüş! Benzinden sonra motorine de 2,90 TL indirim: O tarihten sonra tabelada ilk kez bu rakam görüldü

Motorin ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol ve dolar kuru ile hareket etmeye devam ediyor. 100 dolara doğru ivme gösteren brent petrol fiyatının hafta içinde yaşadığı sert düşüş benzin fiyatı için peş peşe iki indirimi beraberinde getirmişti. Petrol Cuma günü Rusya’nın akaryakıt ihracat yasağının bir kez daha kısmen kaldırılmasının makroekonomik olumsuzluklar nedeniyle talep korkularını artırmasının ardından yükseldi ancak Mart ayından bu yana en sert haftalık kaybını yaşamasının önüne geçemedi. Bu gelişme sonrası motorin fiyatları için de indirim haberi geldi.
Motorin litre fiyatları için bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı. Bugünkü 2 lira 90 kuruşluk indirim sonrası ortalama mazot fiyatı İstanbul’da 37,23 TL, Ankara’da 37,80 TL ve İzmir’de ise 37,95 TL oldu.
Tabelalarda bu seviyeler en son 22 Ağustos tarihinde görülmüştü. Hafta içinde benzin litre fiyatı gelen üst üste indirim ile 3 lira 28 kuruş gerilemişti.
İSTANBUL
Benzin: 33,51 TL
Motorin: 37,23 TL
LPG (Otogaz): 18,61 TL
ANKARA
Benzin: 34,11 TL
Motorin: 37,80 TL
LPG (Otogaz): 18,58 TL
İZMİR
Benzin: 34,21 TL
Motorin: 37,95 TL
LPG (Otogaz): 18,23 TL