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40 liradan düşüş! Benzinden sonra motorine de 2,90 TL indirim: O tarihten sonra tabelada ilk kez bu rakam görüldü

07.10.2023 08:22 | Son Güncelleme:
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Motorin fiyatları ve benzin fiyatı için belirleyici olan brent petrol sert düşünce akaryakıt indirimi peş peşe geldi. Benzin litre fiyatı için iki gün üste üste yapılan indirime bugün mazot fiyatı da dahil oldu. Böylece 22 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Peki benzin, LPG, mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Ekim 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları

40 liradan düşüş! Benzinden sonra motorine de 2,90 TL indirim: O tarihten sonra tabelada ilk kez bu rakam görüldü

Motorin ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol ve dolar kuru ile hareket etmeye devam ediyor. 100 dolara doğru ivme gösteren brent petrol fiyatının hafta içinde yaşadığı sert düşüş benzin fiyatı için peş peşe iki indirimi beraberinde getirmişti. Petrol Cuma günü Rusya’nın akaryakıt ihracat yasağının bir kez daha kısmen kaldırılmasının makroekonomik olumsuzluklar nedeniyle talep korkularını artırmasının ardından yükseldi ancak Mart ayından bu yana en sert haftalık kaybını yaşamasının önüne geçemedi. Bu gelişme sonrası motorin fiyatları için de indirim haberi geldi.

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MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorin litre fiyatları için bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı. Bugünkü 2 lira 90 kuruşluk indirim sonrası ortalama mazot fiyatı İstanbul’da 37,23 TL, Ankara’da 37,80 TL ve İzmir’de ise 37,95 TL oldu.

Tabelalarda bu seviyeler en son 22 Ağustos tarihinde görülmüştü. Hafta içinde benzin litre fiyatı gelen üst üste indirim ile 3 lira 28 kuruş gerilemişti.

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7 EKİM 2023 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 33,51 TL
Motorin: 37,23 TL
LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA
Benzin: 34,11 TL
Motorin: 37,80 TL
LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR
Benzin: 34,21 TL
Motorin: 37,95 TL
LPG (Otogaz): 18,23 TL

MOTORİN


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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt fiyatları

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