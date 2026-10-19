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40 TL'ye kadar düştü: 25 yılın en yoğunu 'Biteceği yok, fışkırıyor'

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1 Eylül 2026’da başlayan balıkçılık sezonunda Trabzon’da palamut avcılığı devam ediyor. Sezonun açılışından bugüne kadar Trabzon’da avlanan palamut miktarının 12 bin kiloya ulaştığı belirtildi. Balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise "Son 25 yılın en yoğun sezonu. Fiyatı bir ara 35-40 TL'ye kadar düştü. Tahminime göre palamut bolluğu 1-2 ay daha sürer. Palamudun biteceği yok, her taraftan palamut fışkırıyor" dedi.

Karadeniz’de son 25 yılın en yoğun palamut avı yaşanırken, tezgahlarda fiyatı zaman zaman tanesi 40 TL’ye kadar düşen palamuda vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Balık bolluğunun tezgahlarda uygun fiyatlarla satışa sunulan palamut, vatandaşların ilgisini çekerken, balığın bol olduğu bu dönemin tuzlama yapmak için de değerlendirilebileceği ifade edildi.

40 TL ye kadar düştü: 25 yılın en yoğunu Biteceği yok, fışkırıyor 1

Palamut fiyatlarının zaman zaman tanesi 40 TL’ye kadar gerilemesi, vatandaşlara hem taze balık tüketme hem de kış ayları için hazırlık yapma imkanı sunuyor.

40 TL ye kadar düştü: 25 yılın en yoğunu Biteceği yok, fışkırıyor 2

FİYATI 40 TL'YE KADAR DÜŞTÜ

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış bu sene palamut avcılığının bolca geçtiğini belirterek, "Fiyatı zaman zaman 40 TL'ye kadar düştü. Vatandaş bu sene palamuta doydu. Son yılların en iyi sezonunu yaşıyoruz ki sezon halen devam ediyor. Halkımız tarafından bilinen son dönemlerde palamut tuzlama dönemi başladı. Bir süre de bu şekilde devam eder. Şu an tuzlamanın tam zamanı çünkü palamut büyüdü, yağlandı, tam tuzlanacak kıvama geldi. Sezon başladığından beri palamut hız kesmeden avlanmaya devam ediyor" dedi.

40 TL ye kadar düştü: 25 yılın en yoğunu Biteceği yok, fışkırıyor 3

SON 25 YILIN EN YOĞUN SEZONU

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise "Son 25 yılın en yoğun sezonu. En yoğun palamut sezonu bu sene oldu. Fiyatı bir ara 35-40 TL'ye kadar düştü. Şu an tuzlama ve buzluğa atma zamanı. Yoğun bir şekilde palamuda talep var. Tahminime göre palamut bolluğu 1-2 ay daha sürer. Palamudun biteceği yok, her taraftan palamut fışkırıyor. Vatandaş da talep gösteriyor. Tuzlamasını yapacak olan da yapsın" diye konuştu.

40 TL ye kadar düştü: 25 yılın en yoğunu Biteceği yok, fışkırıyor 4

Öte yandan alınan bilgiye göre ise balık av sezonunun başından bu yana geçen sürede Trabzon'da avlanan palamut miktarının 12 bin kilograma ulaştığı öğrenildi.

40 TL ye kadar düştü: 25 yılın en yoğunu Biteceği yok, fışkırıyor 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık palamut Trabzon balık fiyatları
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