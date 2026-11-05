40 yıllık fast-food devinde büyük kriz! İflas başvurusu yaptı

ABD'de faaliyet gösteren fast-food sektöründe ekonomik sıkıntılar restoran işletmecilerini zorlamaya devam ediyor. Son olarak yaklaşık 40 yıllık geçmişe sahip Checkers & Rally’s restoran zincirinin franchise işletmecilerinden biri, artan mali baskılar ve haciz süreci nedeniyle iflas korumasına başvurdu.

TheStreet'te yer alan habere göre, Memphis merkezli Global Midsouth Holding Corp., Tennessee eyaletinin Jackson kentindeki restoranına ilişkin haciz bildiriminin ardından yeniden yapılanma amacıyla iflas başvurusunda bulundu.

HACİZ SATIŞINDAN BİR GÜN ÖNCE BAŞVURDU

Şirket, 28 Ekim 2026 tarihinde Tennessee Batı Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne Chapter 11 kapsamında başvuru yaptı. Başvurunun, Jackson kentindeki Madison County Adliyesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan haciz müzayedesinden bir gün önce yapıldığı belirtildi.

İflas başvurusuyla birlikte şirket aleyhindeki hukuki işlemler, dava süreci devam ettiği müddetçe otomatik olarak durduruldu.

Global Midsouth'un mahkemeye sunduğu belgelerde 1,9 milyon dolarlık varlık ve 1,3 milyon dolarlık borç bildirdiği görüldü. Şirketin teminatsız alacaklıları arasında Tennessee Gelir İdaresi'ne 3 bin 400 dolar, Madison County Atık Yönetimi'ne ise 2 bin 500 dolar borç bulunduğu kaydedildi.

GELİRLERİ İKİ YILDA GERİLEDİ

Şirketin mali tablolarında gelir kaybı da dikkat çekti. Global Midsouth'un toplam geliri 2024 yılında 860 bin dolar seviyesindeyken 2025 yılında 800 bin dolara geriledi. Şirket, 2026 yılında iflas başvurusunun yapıldığı tarihe kadar ise yalnızca 582 bin dolar gelir elde etti.

Yaklaşık 30 yıldır Checkers & Rally’s franchise işletmeciliği yapan şirket sahibi Sedrick Turner, Temmuz 2025 itibarıyla Alabama, Missouri, Mississippi ve Tennessee eyaletlerinde toplam 16 restoranlık bir işletme ağına ulaşmıştı.

700'DEN FAZLA RESTORANI BULUNUYOR

1986 yılında kurulan Checkers Drive-In Restaurants, ABD'nin doğu, orta batı, güneydoğu ve batı bölgelerinde 700'den fazla restoranla faaliyet gösteriyor. Marka, restoranlarını bağımsız işletmeciler aracılığıyla franchise modeliyle işletiyor.

Öte yandan bu yıl iflas korumasına başvuran tek Checkers & Rally’s işletmecisi Global Midsouth olmadı. Tampa'da iki restoran işleten C.S. Holdings of Tampa LLC de 14 Temmuz 2026 tarihinde Chapter 11 kapsamında başvuruda bulunmuştu.

Haberde özellikle vurgulanan nokta ise iflas başvurularının doğrudan marka merkezini etkilemediği oldu. Checkers Drive-In Restaurants Inc. markanın sahibi ve franchise veren şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor.