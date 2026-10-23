47 yıllık tarım devinden konkordato hamlesi! Binlerce ortağı var

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1979 yılında kurulan ve 4 binin üzerinde üretici ortağı bulunan ÖR-KOOP, ağırlaşan mali yükümlülükler nedeniyle konkordato sürecine girdi. Mahkeme, 21 Ekim 2026 itibarıyla kooperatife geçici mühlet verirken toplam borç tablosunda 90 milyon liralık üretici alacağı da yer aldı.

Ege Bölgesi'nde tarımsal kalkınmanın önemli kuruluşlarından biri olarak öne çıkan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP), mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 47 yıldır faaliyet gösteren kooperatifin bünyesinde 4 binden fazla süt üreticisi ve çiftçi ortak bulunuyor. Artan borçlar ve maliyet baskısı nedeniyle konkordato başvurusunda bulunan kuruluş için mahkeme geçici mühlet kararı verdi ve sürecin takibi amacıyla konkordato komiseri görevlendirdi.

BORÇ TABLOSUNDA ÜRETİCİLERİN 90 MİLYON LİRALIK ALACAĞI VAR

Kooperatif yönetiminin paylaştığı bilgilere göre, Temmuz 2025'te göreve başlandığında 190 milyon liralık banka kredisi, vadesi henüz gelmemiş 151 milyon liralık çek yükümlülüğü ve bölgedeki çiftçilere ödenmesi gereken yaklaşık 90 milyon liralık alacak bulunuyordu. Böylece söz konusu kalemler toplamda 431 milyon liralık bir borç yüküne işaret etti.

Yeni yönetim, göreve geldikten sonraki ilk iki ay içerisinde 107 milyon liralık çek ödemesi gerçekleştirdi. Aynı dönemde banka borçları da 176 milyon liraya düşürüldü. Ancak finansman giderleri ve faiz maliyetlerindeki yükselişin önüne geçilememesi, mali tablonun düzelmesini zorlaştırdı.

Kooperatifin son beş yılda katlanan finansman giderlerinin 220 milyon liraya ulaştığı, 2025 yılına ait finansman maliyetinin ise 97 milyon lira olduğu bildirildi.

YEM FABRİKASININ 15 YILLIĞINA KİRAYA VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kooperatifin mali sorunlarını aşmasını güçleştiren unsurlar arasında taşınmazlarının durumu da bulunuyor. Gayrimenkullerin tamamı üzerinde ipotek olması, bu varlıkların yeni teminatlar için kullanılmasını zorlaştırdı.

ÖR-KOOP'un önemli üretim tesisleri arasında yer alan yem fabrikasının da önceki yönetim döneminde 15 yıllığına kiraya verildiği belirlendi. Fabrikanın üç yıllık kira bedelinin peşin alındığı ve bu durumun tapuya şerh edildiği aktarıldı.

Nefes'in haberine göre, geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeler adli ve idari makamlara iletildi. Yönetim, hazırlayacağı ön projede üreticilerin 90 milyon liraya ulaşan alacaklarının tamamını ödemeyi ve bundan sonraki süt teslimatlarını düzenli bir ödeme takvimine bağlamayı hedefliyor.

KONKORDATO SÜRECİNDE GÖZLER MAHKEME RAPORLARINDA

Kooperatifin konkordato başvurusu, bölgede faaliyet gösteren binlerce süt üreticisi ve aileleri açısından belirsizliğe neden oldu. Özellikle üreticilerin biriken alacaklarının ne zaman ödeneceği ve süt teslimatlarının nasıl sürdürüleceği, sürecin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Kooperatif yönetiminin açıkladığı hedefler doğrultusunda, üretici alacaklarının tamamının karşılanması ve yeni teslimatların düzenli şekilde devam etmesi planlanıyor. Ancak konkordato sürecinin nasıl ilerleyeceği, mahkeme denetiminde görev yapacak konkordato komiserinin hazırlayacağı raporlarla netlik kazanacak.