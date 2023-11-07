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5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ: SSK ve BAĞ-KUR'lular için 29 Ekim 100.yıl 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

07.11.2023 08:20 | Son Güncelleme:
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Emekli ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklamaları SSK ve BAĞ-KUR'lular tarafından yakından takip ediliyor. İkramiye ödemeleri 12 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100’üncü yılına özel emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu. Konuya ilişkin açıklama Bakan Işıkhan tarafından yapıldı. Peki, SSK ve BAĞ-KUR'lular için 29 Ekim 100.yıl 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 5.000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihine dair detaylar...

5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ: SSK ve BAĞ-KUR'lular için 29 Ekim 100.yıl 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

5:000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Öte yandan 4A SSK, 4B Bağkur emeklisi için tahsis numarasına göre tarihler arama motorlarında araştırılıyor. İşte 5.000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihine dair ayrıntılar...

5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

5.000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihine ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Ödemeler, Kasım’ın 15’ini geçmeyecek gibi duruyor.”

EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alabilecekler.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARI DA İLGİLENDİRİYOR!

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor. Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.

4A SGK-SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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