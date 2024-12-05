5 Aralık önemli ekonomi başlıkları...Morgan Stanley faiz indirimi için tahminini değiştirmedi!

Aralığın ilk haftası bitiyor. Finans gelişmeleri yoğun bir şekilde yaşanıyorken Fintables tüm sıcak gelişmeleri derlemeye devam ediyor.

İŞTE ÖNE ÇIKAN EKONOMİ BAŞLIKLARI

TCMB’nin Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda enflasyonun kırılım ve dinamiklerine vurgu yapılıyor. Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE ise %2,93 ile temmuz ayından bu yana en hızlı artışını gerçekleştirdi.

Morgan Stanley, faiz indirim beklentilerinde değişikliğe gitmeyerek TCMB'nin 26 Aralık’taki toplantısında 200 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor. 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %26 ve 2025 yıl sonu politika faizi ise %28,5 olarak koruyor.

AK Parti kulislerinde 2024 için asgari ücretin 23-25 bin lira arasında olacağı görüşü kazanıyor. Ayrıca, en düşük emekli aylığı için de çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili beklentilerin farkında olduklarını, sürecin 10 Aralık’ta başlayacağını açıkladı.

Fransa'da Michel Barnier hükümeti, dün akşam yapılan güven oylamasında 331 oya karşın 574 oyla düştü. Avrupa’nın en güvenli ihraççılarından biri olarak görülen Fransa’nın tahvillerinde daha fazla kayıptan endişe duyuyor.

AJANDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

Oyak Çimento %290 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Turkcell ise hisse başı net 2,56 TL temettü ödeyecek.

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Fiyat Gelişmeleri Raporu, TÜFE’nin dinamiklerine dikkat çekti. Gıda etkisine vurgu yapılan raporda, sebze (%29,55) ve yumurta (%14,10) öncülüğünde işlenmemiş gıda fiyatlarının %9 arttığına dikkat çekildi. Hizmetler tarafında iyileşmeye de yer verilmiş. Ulaştırma dışındaki tüm alt gruplarda yavaşlama kaydedildiğine dikkat çekilen raporda, kira artış hızındaki yavaşlamaya ve konaklama fiyatlarındaki düşüşe vurgu yapılıyor. Dayanıklı mallarda kasım ayında beyaz eşya ve tüketici elektroniği fiyatlarındaki artışın altı çizilirken, otomobil ve mobilya fiyatlarının ılımlı bir seyir izlediğine yer veriliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım ayında %2,93 artış gösterdi. Temmuzdan bu yana aylık bazda en yüksek artışı görüyoruz. Fiyat ayarlamalarının yapıldığı ve kira artış oranının kalktığı temmuz ayında aynı veri %3,54 seviyesindeydi. Taze meyve ve sebze fiyatları %15,51’lik artışla dikkat çekerken, bu alt grup enflasyonun ana itici gücü oldu. Manşet enflasyona en yüksek katkı da buradan geliyor.

MORGAN STANLEY FAİZ İNDİRİMİ İÇİN KONUŞTU

Morgan Stanley, kasım ayında açıklanan manşet enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini, ancak bu sürprizin ağırlıklı olarak işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti. Hizmet enflasyonundaki yavaşlamanın TCMB'nin faiz indirimlerine başlaması için uygun bir zemin hazırladığı ifade edildi. Morgan Stanley, TCMB'nin 26 Aralık’taki toplantısında 200 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor. Ancak, enflasyon dinamikleri göz önüne alındığında, Para Politikası Kurulu'nun daha "şahin" bir duruş sergileyerek 150 baz puanlık bir indirim tercih edebileceği de değerlendirildi.

Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine yönelik enflasyon ve faiz tahminlerini de güncelledi. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %45,1 olarak güncelledi. 2025 yıl sonu enflasyon tahminini ise %26 ve 2025 yıl sonu politika faizi ise %28,5 olarak korudu. Morgan Stanley, TCMB'nin son dönemdeki iletişim stratejisinin, ekonomik göstergelerle uyumlu bir şekilde, para politikasında ölçülü bir gevşemeye işaret ettiğini ifade etti. Ancak, enflasyon dinamikleri ve özellikle işlenmemiş gıda fiyatlarının oynaklığı nedeniyle, TCMB’nin indirime başlamadan önce şahin bir tonla hareket edebileceği de dile getirildi.

YILIN EN GÜÇLÜ SEVİYELERİ

TL’de reel değerlenme sürüyor. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, 67,03 seviyesine ulaşarak Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 94,50'den 96,42'ye çıkarak yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Yıllık bazda bakıldığında ise TÜFE bazında 11,55 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 8,66 puanlık artışlar dikkat çekti. TL’nin bu performansı, hem iç hem de dış dinamiklerin etkisiyle destekleniyor ve son yılların en güçlü seviyelerini işaret ediyor.

BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili beklentilerin farkında olduklarını, sürecin 10 Aralık’ta başlayacağını açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yasa gereği işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyetle dört toplantı yaparak karara varacak. Işıkhan, refah payı konusundaki sorulara yanıt verirken, önceliğin asgari ücretin belirlenmesi olduğunu vurguladı. AK Parti kulislerinde 2024 için asgari ücretin 23-25 bin lira arasında olması gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor. Ayrıca, en düşük emekli aylığı için de çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

BAKAN ŞİMŞEK KRİPTO PARALAR İÇİN KONUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da düzenlenen Halkbank Gençİz Zirvesi’nde, Türkiye’de bireysel yatırımcıların kripto paralara olan ilgisine dikkat çeken önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, Türkiye’de dört büyük kripto platformunda toplamda 22,1 milyon kripto hesabı bulunduğunu belirterek, yatırımcıların “en riskli alanlardan biri” olarak tanımladığı bu alana yöneldiğini söyledi. Kripto paraları basitçe tanımlayan Şimşek, “Kripto paralar bir yazılım, bir algoritmadan ibaret. Birileri oturup bir algoritma yazıyor ve bunu size satıyor. Özetle olay bu,” ifadelerini kullandı.

TOFAŞ'TAN YANIT

Bloomberg News’in haberine göre, Stellantis Türkiye’nin Tofaş tarafından devralınmasına ilişkin sürecin yeniden başlaması için görüşmeler devam ediyor. Haberde sürecin ilerlemesinin, Rekabet Kurumu’nun daha önce aldığı kararı gözden geçirmesine bağlı olduğuna vurgu yapılıyor. Tofaş, Bloomberg’in bilgi talebine istinaden verdiği yanıtta, “Rekabet hukuku düzenlemeleri kapsamında verilen karar bir ara karar niteliğindedir. Süreç devam etmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler ilerleyen dönemde paylaşılacaktır” ifadeleri kullanılmış. Tofaş ve hükümet yetkilileri arasında devam eden görüşmelerin, anlaşmanın yeniden değerlendirilmesine ve süreçte ilerleme kaydedilmesine kapı aralayabileceği belirtiliyor.

ASELSAN GENEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, CNBC-e yayınında savunma sanayindeki büyüme, ihracat hedefleri ve şirketin uzun vadeli planlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahmet Akyol, dünyada artan uluslararası gerilimlerin güvenlik yatırımlarını tetiklediğini vurguladı. Türkiye’nin savunma sanayinde yerlilik oranını %80'in üzerine çıkardığını belirten Akyol, bu durumun yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik katkılar açısından da önemli olduğunu ifade etti. Aselsan’ın savunma sanayi ihracatında her yıl %20 büyüme kaydettiğini belirten Akyol, kilogram başına 2 bin dolarlık ihracat hedefini yakaladıklarını söyledi. Akyol, oyun değiştirici ve inovatif ürünlerle dünya pazarında giderek daha fazla yer aldıklarını dile getirdi. Fransa'da Michel Barnier hükümeti, dün akşam yapılan güven oylamasında 331 oya karşın 574 oyla düştü. Bütçe görüşmelerinde muhalefetle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle siyasi kriz derinleşirken; yelpazenin en sağında bulunan Le Pen ve partisi, sosyal harcamalardaki kesintiler ve emeklilere yönelik yetersiz artışlar nedeniyle sol parti Yeni Halk Cephesi ile beraber tutum aldı. Hükümetin düşmesi beklendiği için tahvil tarafında aşırı bir fiyatlama görülmedi ancak analistler Avrupa’nın en güvenli ihraççılarından biri olarak görülen Fransa’nın tahvillerinde daha fazla kayıptan endişe duyuyor. Macron, yaşanan krizi hızla çözerek yeni hükümeti oluşturmayı hedefliyor.

TRUMP SONRASI ABD

ABD’de başkan seçilen Trump, görevden ayrılan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’in yerine Paul Atkins’i aday gösterdiğini duyurdu. Risk yönetimi danışmanlığı şirketi Patomak Global Partners’ın CEO’su ve kurucusu olan Atkins, 2002-2008 yılları arasında SEC Komiseri olarak görev yapmıştı. Kripto varlıklara sıcak tutumuyla bilinen Atkins, 2017’den bu yana Dijital Ticaret Odası Token İttifakı’nın Eş Başkanı olarak dijital varlıklar ve inovasyon üzerinde çalışmalar yürütüyor. Atkins, regülasyonların yatırımcılar ve piyasa ihtiyaçlarına uyumlu bir şekilde tasarlanması gerektiğine yönelik savunmalarıyla tanınıyor..

Kaynak: Fintables