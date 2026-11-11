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50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar 'Telefonlar susmuyor'

2027 yılında ehliyet almak isteyenler için maliyetin 50 - 55 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor. Şu anda yaklaşık 30-35 bin TL civarında olan toplam maliyetin yüzde 55-60 civarı yükselmesi öngörüler arasında. Bununla beraber henüz zamlı tarifeler gelmeden ehliyet almak isteyenler sürücü kurslarına yönelmeye başladı. Kimi kurslarda kontenjanların dolduğu öğrenildi.

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar 'Telefonlar susmuyor'
Hande Dağ

2027 yılında ehliyet almak isteyenleri zamlı fiyatlar bekliyor. Hem artan işletme giderleri hem de yeni yıl tarifeleri nedeniyle sürücü belgesi almanın maliyetinde dikkat çeken yükseliş yaşanması beklentiler arasında. Durum böyle olunca bazı vatandaşlar da zamdan etkilenmemek adına yıl sonu gelmeden harekete geçti.

50 bin TL yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar Telefonlar susmuyor 1

"DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI"

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; özellikle İstanbul ve Ankara’da sürücü kurslarına yönelik talebin arttığı, bazı eğitim kurumlarında kontenjanların tamamen dolduğu bildiriliyor. İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin'in kentte mevcut kurs ücretlerinin 20-25 bin TL civarında olduğunu, yeni yılda bu rakamın 35 bin TL'ye ulaşabileceğini belirttiği aktarıldı.

Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz'ün ise Ankara'daki kurslarda doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını kaydedip vatandaşların mevcut fiyatlardan yararlanmak için kayıt yaptırdığını söylediği belirtildi.

50 bin TL yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar Telefonlar susmuyor 2

TEK MALİYET KURS ÜCRETİ DEĞİL

Ancak ehliyet sahibi olmanın maliyeti sadece sürücü kursu ücretiyle sınırlı değil. Adayların karşısında teorik e-sınav ve direksiyon sınavı ücretlerine ek olarak sürücü belgesi harcı, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı gibi maliyetler de çıkıyor.

2027 yılında yeniden değerleme oranı çerçevesinde devlet tarafından alınan harç ve belge bedellerinde de artış beklenirken sınav ücretlerinin de yeni tarifelerle artmasının toplam maliyeti daha da artıracak olması da beklentiler arasında.

50 bin TL yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar Telefonlar susmuyor 3

Halen B sınıfı ehliyet sahibi olmanın maliyeti şehir ve kurs ücretine göre yaklaşık 30-35 bin TL bandında değişiyor. 2027 yılıyla beraber kurs ücretlerinin 35 bin TL seviyesine çıkması ve diğer zorunlu ödemelerin de yükselmesiyle beraber toplam faturanın 50 - 55 bin TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. Dolayısıyla ehliyet almanın maliyetinin bir yılda yaklaşık yüzde 55-60 oranında artacağı aktarıldı. Yani, sürücü belgesi almak isteyenlerin cebinden ortalama 20 bin TL fazla para çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan direksiyon sınavlarında ezbere dayalı sabit parkur uygulaması yerine adayların gerçek trafik şartlarındaki sürüş becerilerinin ölçüleceği yeni sistemin gündeme gelmesinin de süreci etkilediği aktarılırken sektör temsilcilerinin, sınavların zorlaşacağı beklentisinin de mevcut dönemde kayıt yaptırmak isteyenlerin kararında etkili olduğunu belirttiği kaydedildi.

50 bin TL yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar Telefonlar susmuyor 4

"İHTİYAÇ KREDİSİ ÇEKEN VAR"

Bahçelievler’de sürücü kursu işleten Serdar Pala'nın ehliyet almanın artık gençler ve aileleri için ciddi bütçe meselesine dönüştüğünü belirtip şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: "Eskiden gençler yaz tatilinde çalışıp biriktirdikleri parayla ya da ailelerinin desteğiyle ehliyet alabiliyordu. Bugün bu giderek zorlaşıyor. Artık sadece birikim yaparak ehliyet sahibi olmak mümkün olmuyor. Kredi kartına taksit yaptıran, ihtiyaç kredisi çeken, hatta ehliyet parasını birkaç ayda ödemek için borçlanan adaylarımız var. Bize gelip ‘Ödemeyi nasıl yapabiliriz, taksit imkânınız var mı?’ diye soranların sayısı arttı. Ehliyet artık bir ihtiyaç ama bu maliyetlerle gençlerin ulaşması her geçen gün daha da güçleşiyor"

50 bin TL yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar Telefonlar susmuyor 5

"SON BİRKAÇ HAFTADIR TELEFONLARIMIZ SUSMUYOR"

Pala'nın son dönemde kayıt taleplerinde belirgin artış olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştuğu kaydedildi: "Vatandaşlar 2027’de ehliyet almanın 50 bin TL'yi aşacağını duyunca ellerini çabuk tutmaya başladı. Özellikle son birkaç haftadır telefonlarımız susmuyor, gelip fiyat soran ve kayıt yaptırmak isteyenlerin sayısı arttı. Bazı sınıflarda kontenjanlarımız doldu. Diğer firmalarda da benzer durumlar yaşandığını duyuyoruz. Ancak herkesin bilmesini isteriz ki bu zamlar kursların keyfî olarak yaptığı artışlar değil. Araçların yakıtından bakımına, kiralardan personel giderlerine kadar her kalemde ciddi maliyet artışı var"

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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet sürücü belgesi sürücü kursu
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