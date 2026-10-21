500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip ediyor. 500 bin TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri bankalara göre farklılık gösterirken en yüksek oran yüzde 40,57 seviyesine ulaştı. Paylaşılan hesaplamalara göre, 500 bin TL'nin 32 günlük net getirisi 12 bin 657 TL ile 14 bin 671 TL arasında değişiyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte banka banka güncel mevduat getirileri...

Vadeli mevduat hesaplarında sunulan faiz oranları, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.

Bankaların farklı faiz ve kâr payı oranları sunması, aynı tutardaki birikimin vade sonunda sağlayacağı kazancı da değiştiriyor.

500 bin TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri hesaplandığında, bankalar arasındaki kazanç farkı dikkat çekiyor.

Halkbank – E-Mevduat Hesabı

Faiz oranı: %35

32 günlük net kazanç: 12.657,53 TL

Vade sonu bakiye: 512.657,53 TL

DENİZBANK 500 BİN TL MEVDUAT GETİRİSİ

DenizBank – E-Mevduat

Faiz oranı: %38,5

32 günlük net kazanç: 13.923,29 TL

Vade sonu bakiye: 513.923,29 TL

HAYAT FİNANS 500 BİN TL KÂR PAYI GETİRİSİ

Hayat Finans – Avantajlı Hesap

Kâr payı oranı: %40,57

32 günlük net kazanç: 14.671,89 TL

Vade sonu bakiye: 514.671,89 TL

Şekerbank – Hoş Geldin Faizi

Faiz oranı: %38,5

32 günlük net kazanç: 13.923,29 TL

Vade sonu bakiye: 513.923,29 TL

Getirfinans – Vadeli Hesap

Faiz oranı: %38

32 günlük net kazanç: 13.742,47 TL

Vade sonu bakiye: 513.742,47 TL

ODEA 500 BİN TL MEVDUAT GETİRİSİ

Odea – Yeni Vadeli Mevduat

Faiz oranı: %37,5

32 günlük net kazanç: 13.561,64 TL

Vade sonu bakiye: 513.561,64 TL

ON Dijital – E-Mevduat

Faiz oranı: %37

32 günlük net kazanç: 13.380,82 TL

Vade sonu bakiye: 513.380,82 TL

ING – Vadeli Hesap

Faiz oranı: %37

32 günlük net kazanç: 13.380,82 TL

Vade sonu bakiye: 513.380,82 TL