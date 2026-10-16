500 TL'den bidon bidon satıyorlar! Kayseri'de 'kırmızı altın' hasadı başladı

Kayseri'de Akkışla ve Bünyan ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde yetişen ve "Kırmızı altın" olarak adlandırılan gilaburunun hasadı başladı. Geçen yıl yaşanan don felaketinin aksine bu yıl verimin yüksek olması ve satış fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü. Kayseri toprağının yapısı ve Erciyes Dağı'nın sert rüzgârıyla kendine has aromasına kavuşan gilaburu meyvesinde eylül sonu başlayan tarlalardaki yoğun mesai devam ediyor.

1 AY SONRA TÜKETİME HAZIR HALE GELİYOR!

Kırmızı renkte ve üzüm büyüklüğünde tanelere sahip olan gilaburu, kentin toprak yapısı ve Erciyes'in rüzgarı ile kendine has bir aroma kazanıyor. Böbrek taşı düşürmeye yardımcı ve doğal ağrı kesici özellikleri olduğu belirtilen, yüksek miktarda C vitamini içeren gilaburu, kentte sıklıkla tüketiliyor. Hasat edilen ürünler temizlendikten sonra salamura olması için bidon ve şişelere dolduruluyor. Üzerlerine su eklenen meyveler olgunlaşması için bekletiliyor ve yaklaşık 1 ay sonra tüketime hazır hale geliyor. Kentte ‘kırmızı altın’ olarak isimlendirilen gilaburu kış aylarında ise ezilip tatlandırılarak hem meyve suyu hem de sofralık olarak tüketiliyor.

'MEŞRUBAT YERİNE İKRAM EDERİZ'

Melikgazi ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde gilaburu üretimi yapan Ahmet Ulu, hasadın kasım ayına kadar sürdüğünü belirterek, "Hasat tek tek elle koparılarak, taneleri dökülmeden yapılıyor. Kovalarda toplayıp satıyoruz. Gilaburular turşu olarak kuruluyor. Yaklaşık 1 ay suda bekletildikten sonra suyu sıkılıp içilebiliyor. Tane tane de yenilebiliyor. Rekolte bu sene çok güzel.

Geçen sene don kesmişti ama bu sene çok güzel. Hasadı genelde imece usulü yapıyoruz. Her gün komşular toplanıp bir bahçeye gidiyoruz. Kayseri'de dini bayramlar başta olmak üzere özel günlerde gelen misafirlere gilaburu suyu sıkıp ikram ederiz. Genelde kola veya meşrubat ikram etmeyiz, gilaburu suyu ikram ederiz. Şeker hastalığına iyi geldiğini ve böbrek taşlarını düşürmede iyi olduğunu duydum. Turşu gibi yapıp suyunu içiyoruz, yoksa dalından ilk koparıldığında çok acı oluyor" dedi.

'KİLOSUNUN FİYATI 70 İLE 100 LİRA ARASINDA'

Meyvenin ekonomik getirisinin diğer tarım ürünlerine göre daha yüksek olduğunu ifade eden Ulu, "Gilaburunun ekonomisi iyi. Elmadan, armuttan daha güzel bir getirisi var. Kilosunun fiyatı ise 70 ile 100 lira arasında satılıyor. Genelde bizden fabrikalar ve işleyiciler alıyor. Burada günlük topladığımızı fabrikaya götürüyorlar. Onlar da bizim yaptığımız gibi turşu koyup, temizleyip, suya koyup sıkıp içiyorlar. İmece usulüyle ve herkesin birbirine yardım etmesiyle bu işin içinden çıkıyoruz. Yiyemeyenler de acısını kırmak için içine biraz şeker atabiliyor" diye konuştu.



"ÜRÜNLERİMİZ 500 LİRAYA SATILIYOR"

Bölgede gilaburu ticareti yapan Eyüp Gül ise "Elle tek tek toplanan ürünlerimize talep yoğun. Diğer yıllara göre bu sene talep daha fazla. Biz hem toplamasını hem satışını yapıyoruz. Geçen yıl soğuklardan dolayı ürünlerimizi don vurmuştu, bu sene ürünler çok güzel. Verim bizi sevindirdi.



Ürünleri toplayıp leğenlerde yıkıyoruz. Bidonlara koyup üzerine su ekleyip o şekilde muhafaza ediyoruz. Karanlık ve serin yerde saklanırsa ürün daha fazla dayanabiliyor. Doğal tüketiminin birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Şu an 5 kiloluk bidonlarda ürünlerimiz 500 liraya satılıyor ama hasattan sonra fiyat değişebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır