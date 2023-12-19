5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023: 5000 TL çalışan emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? O tarihten önce yasalaşması planlanıyor

5000 TL çalışan emekli ikramiyesi ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5000 TL çalışan emekli ikramiyesi içeren kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın Resmi Gazete'de yer aldıktan sonra yürülüğe girecek. İşte, çalışan emekliye 5000 TL ikramiyede son durum...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin, yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.

TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından mesaisine ara vermeden devam edecek.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İÇİN TARİH NETLEŞTİ

Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak. Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor.





