5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ KASIM 2023: 5000 TL 4A-4B-4C emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhuriyet ikramiyesi ödeme tarihi!

5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. 12.2 milyon emekliye ve dul ve yetim aylığı alanlara verilecek emekli bayram ikramiyesi hakkında açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tarih aralığınmı duyurdu. Emekli ikramiyesi bu yıl Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olması sebebiyle bir kereye mahsus 3. kez hesaplara yatırılacak.

5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yasptığı açıklamada "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

KİMLER 5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ALAMAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alabilecekler.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARI DA İLGİLENDİRİYOR!

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor. Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.

4A SGK-SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.





