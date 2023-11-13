5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 5000 TL emekli ikramiyesi kimlere verilecek, ödemeler yattı mı?

5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 5000 TL emekli ikramiyesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Düzenlemeden çalışmayan emeklilerin yanında dul maaşı ve yetim maaşı alanlar da faydalanabiliyor. 5000 TL emekli ikramiyesi Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri için cumartesi günü itibarıyla başladı.

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

5.000 TL emekli ikramiyesi ödemelerinden 12,2 milyon çalışmayan emekli faydalanabilecek.

Cumhuriyetin 100. yılına özel bir kereye mahsus verilen emekli ikramiyesi ödemesi için takvim şu şekilde:

Emekli ikramiyesi ödemesi SSK kapsamında aylık alanlardan

• Aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım,

• Aylık ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım,

• Aylık ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım,

Emekli ikramiyesi ödemesi Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da yapılacak.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARI DA İLGİLENDİRİYOR!

Dul maaşı ve yetim maaşı alanlar da düzenlemeden faydalanabilecek. Burada 'Dul ve yetime ikramiye var mı' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyordu. Dul ve yetimler 5.000 TL emekli ikramiye ödemesinden hisseleri oranında faydalanabilecek.

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.





