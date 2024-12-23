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504 milyon dolarlık teklif vermişlerdi! Koç Holding'e Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için davet gitti

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.12.2024 21:11
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İstanbul'da Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesine ilişkin ihalede yeni bir gelişme yaşandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, en iyi üç teklifin sahibi şirketleri imzaya davet etti. Koç Holding'in şirketleri de 504 milyon dolarla en iyi ikinci teklifi vermesi nedeniyle şubat ayında imzaya davet edildi. Holding değerlendirmelerinin sürdüğünü açıkladı.

504 milyon dolarlık teklif vermişlerdi! Koç Holding'e Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için davet gitti

Koç Holding tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderildi. Açıklamada, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesini kapsayan ihaleye ilişkin bilgi verdi.

kalamış

Dünya'nın haberine göre açıklamada, 16 Temmuz'da holding şirketlerinden Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'nin (Tek-Art) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) ihalesine katıldığının duyurulduğu anımsatıldı.

"SÖZLEŞME İMZASINA DAVET EDİLMİŞTİR"

Açıklamada şöyle dendi: "ÖİB tarafından bugün iletilen yazıda 15.09.2024 tarihli ve 32663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14.09.2024 tarihli ve 8967 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ihaleye en yüksek teklif veren ilk üç teklif sahibinin onaylandığı ve İhale Şartnamesi hükümleri gereği teklif sahiplerinin sırasıyla sözleşme imzalamaya davet edilmekte olduğu belirtilmiş olup, ihaleye 504.000.000 ABD Doları ile en yüksek ikinci teklifi veren Teklif Sahibi olarak Tek-Art 5 Şubat 2025'de sözleşme imzasına davet edilmiştir."

Koç Holding, değerlendirmelerin devam ettiği, önemli gelişmelerin kamuya açıklanacağını kaydetti.

İHALEDE EN YÜKSEK TEKLİF 505 MİLYON DOLAR

İhalede en yüksek teklifi, 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan vermişti.

Anahtar Kelimeler:
ihale Koç Holding
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