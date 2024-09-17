‘540’lık kıyma pahalı değil mi?’ Bakan Yumaklı’nın bu soruya verdiği yanıt gündem yarattı: ‘Göreceli bir kavram…’

Yüksek fiyatlar nedeniyle orta ve dar gelirlinin almakta güçlük çektiği kırmızı et fiyatları vatandaşın elini yakmaya devam ediyor. Asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğu en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olduğu bu dönemde vatandaşın alım gücü düşüş göstermeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tv100'e konuk oldu ve canlı yayında Kübra Par'ın sorularını cevapladı. Bakan Yumaklı, et ve süt fiyatlarının neden yükseldiğini açıkladı ve çözüm önerilerini sıraladı.

BAKAN YUMAKLI'DAN "SÖZLEŞMELİ ÜRETİM" AÇIKLAMASI

"Et ve süt fiyatları arasında neden bu kadar fark var?" diye sorusunu soran Kübra Par'a Bakan Yumaklı şu şekilde cevap verdi:

"Aslında bir davranış biçimini sorguluyorsunuz şu anda. Nişantaşı’ndaki elbise ile başka semtteki elbise fiyatları da aynı değil. Marka olmasa bile bu farklılıklar var"

"FUTBOL GİBİ HERKESİN FİKRİ VAR"

Par’ın, "Ticaret Bakanı Ömer Bolat dedi ki 'Afgan çobanlar olmazsa tarım ve hayvancılık yapılamaz.' Hakikaten Afganlar olmasa biz çoban bulamayacak mıyız?" sorusuna Yumaklı ”Tarım futbol gibi herkesin bir fikri var. ‘Sizin mutlaka bir köye dönüş projesi geliştirmeniz lazım’ deniyor bana peki o zaman sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz diyorum ‘Yok benim çocuğum olmasın’ diyorlar demek ki biz gerçeklerden hareket edeceğiz" yanıtını verdi.

‘540 TL kıyma için pahalı değil mi?’ sorusuna Yumaklı “ Pahalı şöyle bir kavram aynı zamanda gelirlerin de arttığı. İkisini göreceli olarak koymak lazım” karşılığını verdi.

Bunun üzerine Par, "Hani diyorsunuz ya %95 oranında biz hayvancılıkta kendimize yeter durumdayız’ diye. Bakanlık et fiyatını 540 TL’den 300 TL’ye düşürecek bir hamle yapabilir mi? ”dedi.

Yumaklı “Bizim kendi et, süt grubu mağazalarımızda eğer yanılmıyorsam 359 TL’ydi” ifadelerine yer verdi.

ÇAY ÜRETİMİ

Yumaklı çay üretimine ilişkin de “Türkiye’nin çay üretimi kendisine yetiyor.” ifadelerini kullandı.