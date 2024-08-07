FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 64 liradan başlıyor, en pahalısı 85 lira oldu! Üçüncü şirket de harekete geçti: Sigaraya zam geldi

64 liradan başlıyor, en pahalısı 85 lira oldu! Üçüncü şirket de harekete geçti: Sigaraya zam geldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
07.08.2024 07:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya peş peşe zam yağmuru devam ediyor. BAT sigara grubunda da fiyatlar yükseldi. En pahalı sigara ve en ucuz sigara fiyatı belli oldu. Buna göre tiryakiler 64 lira ile 85 lira aralığında bir fiyata sigara alabilecekler.

64 liradan başlıyor, en pahalısı 85 lira oldu! Üçüncü şirket de harekete geçti: Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? En ucuz ve pahalı sigara fiyatı ne oldu? Dün Philip Morris ve JTI grubunda yer alan sigaralara gelen zammın ardından bugün de BAT sigara grubunda fiyatlar değişti.

Sigara ve nargile için yeni düzenleme Sigara ve nargile için yeni düzenleme

Haberi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar, BAT sigara grubuna zam geldiğini belirttiği paylaşımında, "Sigaraya zam yağmuru devam ediyor." ifadesini kullandı.

AĞUSTOS 2024 EN PAHALI VE UCUZ SİGARA KAÇ TL?

Zam sonrası en ucuz sigara fiyatı 64 TL oldu. En pahalı sigara ise 85 liraya çıktı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sigara
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında bir ilki yaşadı!

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında bir ilki yaşadı!

Bir Çinli dev daha Türkiye'ye geliyor! İki il öne çıktı

Bir Çinli dev daha Türkiye'ye geliyor! İki il öne çıktı

Sigara ve nargile için yeni düzenleme

Sigara ve nargile için yeni düzenleme

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan kredi kartı kullanımı için açıklama: Başkasının kredi kartını kullanana ceza var mı? Kafa karışıklığı yaratıyordu, her şey netleşti

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan kredi kartı kullanımı için açıklama: Başkasının kredi kartını kullanana ceza var mı? Kafa karışıklığı yaratıyordu, her şey netleşti

Kenarda köşede altını, doları olan ediyordu! Yeni tahmin

Kenarda köşede altını, doları olan ediyordu! Yeni tahmin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.