64 liradan başlıyor, en pahalısı 85 lira oldu! Üçüncü şirket de harekete geçti: Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? En ucuz ve pahalı sigara fiyatı ne oldu? Dün Philip Morris ve JTI grubunda yer alan sigaralara gelen zammın ardından bugün de BAT sigara grubunda fiyatlar değişti.

Haberi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar, BAT sigara grubuna zam geldiğini belirttiği paylaşımında, "Sigaraya zam yağmuru devam ediyor." ifadesini kullandı.

AĞUSTOS 2024 EN PAHALI VE UCUZ SİGARA KAÇ TL?

Zam sonrası en ucuz sigara fiyatı 64 TL oldu. En pahalı sigara ise 85 liraya çıktı.