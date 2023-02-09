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7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer deniz gibi dalgalandı: Görüntüler dehşete düşürdü...

09.02.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7,7’lik ilk depremin ardından yaşanan 7,6’lık depremin en net görüntülerinden biri vatandaşın kamerasına yansıdı. Anbean çekilen o görüntülerde korku yaşayan vatandaşların çığlıkları kameraya yansırken, arama kurtarma çalışması yapan askerin ayakta bile durmakta güçlük çektiği anlar işte böyle kaydedildi…

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. 9 saat aranın ardından yaşanan 7,6’lık ikinci deprem ise yıkımı bir başka boyuta taşıdı.

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Can kayıpları 12 binin üzerine çıkarken yaşanan ikinci depremin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yerin çok büyük bir şiddetle sallandğı görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Deprem esnasında vatandaşlardan “Allahu ekber” seslerinin yükseldiği duyuldu.

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AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Kahramanmaraş’ta bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda depremin arama kurtarma çalışması yaptığı zamanda gerçekleştiği görüldü. Arabalar, elektrik telleri, evler adeta beşik gibi sallanırken, bölgedekilerin ayakta durmakta nasıl güçlük çektiği saniye saniye kameralara yansıdı.

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