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'7 saniye' detayından sonra WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı: “Fena para yapacağız”

Canlı bahis sistemindeki 7 saniyelik gecikmeyi kullanarak yasa dışı kazanç elde edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, şüphelilerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Veri analisti O.B.'nin, ortaklarına bahis hesapları açtırdığı ve bu yöntemle yasal bahis şirketlerini 12 milyon lira zarara uğrattığı öne sürüldü.

'7 saniye' detayından sonra WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı: “Fena para yapacağız”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Bahis şirketlerine spor verisi analitiği hizmeti veren özel bir kurumda çalışan veri analisti O.B.'nin, canlı bahis sistemindeki gecikmeyi kendi lehine kullandığı iddia edildi.

CANLI BAHİSLERİ 7 SANİYE GECİKTİRMİŞ

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre O.B., tenis ve voleybol müsabakaları başta olmak üzere çeşitli spor karşılaşmalarında canlı bahis sistemine müdahale ederek bahisleri 7 saniye geciktirdi. Şüphelinin, maçlardaki skor ve gelişmelere ilişkin bilgileri kullanarak ortaklarına bahis kuponları oynattığı ileri sürüldü.

7 saniye detayından sonra WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı: “Fena para yapacağız” 1

Bu yöntemle çalıştığı kurumun hizmet verdiği yasal bahis şirketlerinin yaklaşık 12 milyon lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

7 saniye detayından sonra WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı: “Fena para yapacağız” 2

WHATSAPP MESAJLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmada, şüpheli O.B. ile birlikte hareket ettiği öne sürülen kişilerin WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı. İddiaya göre O.B., iletişim kurduğu kişilerden yasal bahis sitelerinde hesap açmalarını istedi.

“FENA PARA YAPACAĞIZ”

Yazışmalarda şüphelinin bir kişiye “Fena para yapacağız” mesajını gönderdiği görüldü. Başka bir yazışmada ise karşı tarafın, “İllegal bir şeyse beni sokma” diyerek şüpheliye yanıt verdiği belirtildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında veri analisti O.B. tutuklanırken, dün düzenlenen operasyonda şüpheliyle birlikte hareket ettiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

7 saniye detayından sonra WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı: “Fena para yapacağız” 3

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde arama yaparak bazı dijital materyallere el koydu.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yasa dışı bahis
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