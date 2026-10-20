"8 milyon TL'lik hediye" dedi, gerçek ortaya çıktı! "Şehit ve gazi yakınlarına alınan oyuncaklar"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hediyeler için 8 milyon TL harcadığı iddiası gündem oldu. Gazeteci Şirin Payzın, söz konusu haberi paylaşarak "Aile Bakanlığı neden hediye alır ki?" diye sordu. Payzın'ın paylaşımının ardından Bakanlıktan açıklama geldi. 8 milyon TL'nin hangi amaçla harcandığına ilişkin detaylar dikkat çekti.

BirGün gazetesinde yayımlanan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hediyelere 8 milyon TL harcadığı yönündeki haber sosyal medyada gündeme getirildi. Gazeteci Şirin Payzın da söz konusu iddiayı X hesabından paylaşarak Bakanlığın hediye almasının nedenini sorguladı.

Payzın'ın paylaşımının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın Müşaviri Uğur Kartal kendisini telefonla arayarak harcamaya ilişkin bilgi verdi. Payzın, görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

8 MİLYON TL'NİN NEREYE HARCANDIĞI AÇIKLANDI

Şirin Payzın, Bakanlık Basın Müşaviri Uğur Kartal'ın kendisine yaptığı açıklamayı şu sözlerle aktardı:

"Bu sorum üzerine Aile Bakanlığı Basın Müşaviri Uğur Kartal aradı. Söylediklerini aktarıyorum. Söz konusu 8 milyon TL bu yıl içinde ziyaret edilen şehit ve gazi yakınlarının çocuklarına alınan oyuncakların bedelidir. Bu yıl 102.000 ziyaret yapıldı. Bazen birden fazla ziyaret oldu."

"HEDİYELER YEREL TEDARİKÇİLERDEN ALINIYOR"

Payzın, görüşme sırasında oyuncakların nasıl satın alındığını da sordu.

"Hediye oyuncakları ihale ile mi alıyorsunuz?" sorusuna Kartal'ın verdiği yanıtı aktaran Payzın, Bakanlığın söz konusu parayı il müdürlüklerine gönderdiğini belirtti.

Kartal'ın açıklamasına göre il müdürlükleri, ziyaret edilecek hanelerdeki şehit ve gazi çocuklarının yaş ve cinsiyetlerine göre oyuncak ve hediyeler satın alıyor.

Payzın'ın "Peki il müdürlükleri nereden alıyor?" sorusuna ise Kartal'ın "Yerel tedarikçilerden alıyorlar" yanıtını verdiği aktarıldı.

NAKİT YARDIM SORUSUNA DA YANIT VERDİ

Görüşmede gündeme gelen bir diğer konu ise ailelere nakit yardım yapılıp yapılmadığı oldu.

Şirin Payzın'ın "Nakit yardım yapıyor musunuz?" sorusuna Bakanlık Basın Müşaviri Uğur Kartal'ın "Hayır yapmıyoruz" yanıtını verdiği belirtildi.

Böylece kamuoyunda tartışma konusu olan 8 milyon TL'lik hediye harcamasının, Bakanlığın açıklamasına göre şehit ve gazi yakınlarının çocuklarına alınan oyuncaklar için kullanıldığı ifade edildi.