FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

"8 milyon TL'lik hediye" dedi, gerçek ortaya çıktı! "Şehit ve gazi yakınlarına alınan oyuncaklar"

Söz konusu haber ilk olarak Birgün'de yayınlandı. Aile Bakanlığı'nın hediyelere 8 milyon TL harcadığı iddia edildi. Şirin Payzın X hesabından bu iddiayı paylaşarak "Aile Bakanlığı neden hediye alır ki?" sorusunu sordu. Bakanlık, Şirin Payzın'a ulaşarak bilgilendirme yaptı.

"8 milyon TL'lik hediye" dedi, gerçek ortaya çıktı! "Şehit ve gazi yakınlarına alınan oyuncaklar"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hediyeler için 8 milyon TL harcadığı iddiası gündem oldu. Gazeteci Şirin Payzın, söz konusu haberi paylaşarak "Aile Bakanlığı neden hediye alır ki?" diye sordu. Payzın'ın paylaşımının ardından Bakanlıktan açıklama geldi. 8 milyon TL'nin hangi amaçla harcandığına ilişkin detaylar dikkat çekti.

BirGün gazetesinde yayımlanan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hediyelere 8 milyon TL harcadığı yönündeki haber sosyal medyada gündeme getirildi. Gazeteci Şirin Payzın da söz konusu iddiayı X hesabından paylaşarak Bakanlığın hediye almasının nedenini sorguladı.

Payzın'ın paylaşımının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın Müşaviri Uğur Kartal kendisini telefonla arayarak harcamaya ilişkin bilgi verdi. Payzın, görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

8 MİLYON TL'NİN NEREYE HARCANDIĞI AÇIKLANDI

Şirin Payzın, Bakanlık Basın Müşaviri Uğur Kartal'ın kendisine yaptığı açıklamayı şu sözlerle aktardı:

"Bu sorum üzerine Aile Bakanlığı Basın Müşaviri Uğur Kartal aradı. Söylediklerini aktarıyorum. Söz konusu 8 milyon TL bu yıl içinde ziyaret edilen şehit ve gazi yakınlarının çocuklarına alınan oyuncakların bedelidir. Bu yıl 102.000 ziyaret yapıldı. Bazen birden fazla ziyaret oldu."

"HEDİYELER YEREL TEDARİKÇİLERDEN ALINIYOR"

Payzın, görüşme sırasında oyuncakların nasıl satın alındığını da sordu.

"Hediye oyuncakları ihale ile mi alıyorsunuz?" sorusuna Kartal'ın verdiği yanıtı aktaran Payzın, Bakanlığın söz konusu parayı il müdürlüklerine gönderdiğini belirtti.

Kartal'ın açıklamasına göre il müdürlükleri, ziyaret edilecek hanelerdeki şehit ve gazi çocuklarının yaş ve cinsiyetlerine göre oyuncak ve hediyeler satın alıyor.

Payzın'ın "Peki il müdürlükleri nereden alıyor?" sorusuna ise Kartal'ın "Yerel tedarikçilerden alıyorlar" yanıtını verdiği aktarıldı.

NAKİT YARDIM SORUSUNA DA YANIT VERDİ

Görüşmede gündeme gelen bir diğer konu ise ailelere nakit yardım yapılıp yapılmadığı oldu.

Şirin Payzın'ın "Nakit yardım yapıyor musunuz?" sorusuna Bakanlık Basın Müşaviri Uğur Kartal'ın "Hayır yapmıyoruz" yanıtını verdiği belirtildi.

Böylece kamuoyunda tartışma konusu olan 8 milyon TL'lik hediye harcamasının, Bakanlığın açıklamasına göre şehit ve gazi yakınlarının çocuklarına alınan oyuncaklar için kullanıldığı ifade edildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Türkiye Netanyahu'nun kırmızı çizgisini kabul etti geri durdu" dedi! Araştırdık orada da TERA çıktı"Türkiye Netanyahu'nun kırmızı çizgisini kabul etti geri durdu" dedi! Araştırdık orada da TERA çıktı
Tasfiye edilen fonlarla ilgili takvim değiştiTasfiye edilen fonlarla ilgili takvim değişti

Anahtar Kelimeler:
Mahinur Özdemir Göktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var! 15 kişi tutuklandı

Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var! 15 kişi tutuklandı

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz!"

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz!"

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.