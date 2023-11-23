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80 maddelik 'Torba Yasa' geliyor: Ev kadınları için emeklilik fırsatı: 1.430 liralık destek devletten

23.11.2023 08:43 | Son Güncelleme:
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80 maddelik torba yasa bu hafta Meclis'e sunulacak. Torba yasada yer alan başlıklardan birisi de ev kadınlarına emeklilik hakkı getirilmesi. Öte yandan torba yasada şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının da artırılacağı belirtiliyor.

80 maddelik 'Torba Yasa' geliyor: Ev kadınları için emeklilik fırsatı: 1.430 liralık destek devletten

Ekonomide yeni torba kanun teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak. Yasa teklifi 80 maddeden oluşacak.

Teklifte en önemli maddelerden biri ise ev kadınlarına emeklilik hakkı getirilmesi. Sosyal güvencesi olmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak.

NTV'nin haberine göre, ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Bu tutar aylık 1.430 lirayı buluyor. Ev kadınları sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.

Depremden etkilenen illerde fahiş fiyat artışları için cezalar artırılacak. İnşaat yapım işlerinde ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası verilecek.

ŞANS OYUNLARINDA İKRAMİYE DAĞITIM ORANI ARTIRILIYOR

Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının yüzde 83 olan üst sınırı yüzde 90'a yükseltilecek. İkramiyelerin toplamı, hasılatın yüzde 40'ından az, yüzde 90'ından fazla olamayacak.

Çek Kanunu'nda da değişiklik yapılacak. Çekin tarihinden önce bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenleme 2 yıl daha uzatılacak.

Uygulama 31 Aralık 2023 yerine 31 Aralık 2025'te sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
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