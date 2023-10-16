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‘9 puanlık fark var’ dedi: SSK ve Bağ-Kur emeklisi için formülü açıkladı! En düşük emekli maaşı için 12.500 TL iddiası…

16.10.2023 13:35 | Son Güncelleme:
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Emekli, memur maaşı ve asgari ücret Ocak ayında bir kez daha artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50’ye yakın artış yapılacağını söylemişti. Peki yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Muhammet Bayram dikkat çeken refah payı detayına ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. İşte detaylar…

‘9 puanlık fark var’ dedi: SSK ve Bağ-Kur emeklisi için formülü açıkladı! En düşük emekli maaşı için 12.500 TL iddiası…

Emekli maaşı zammı, memur zammı ve asgari ücret için geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oran açıklamıştı. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50’ye yakın artış yapılacağını söyleyerek, “İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız” dedi.

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“9 PUANLIK FARK VAR”

Bu açıklamanın ardından gözler zam oranlarına çevrildi. Milliyet’e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Bakan Işıkhan’ın sözlerini anımsatarak, “Bu aslında son 6 aylık enflasyon farkını işaret ediyor. Şu anda açıklanan ilk üç aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül) enflasyon yüzde 25,11 olarak gerçekleşti. Bu kümülatif bir artıştır. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonları geldiğinde yüzde 38’ler civarında bir artış olacağını Bakan Işıkhan tahmin etti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri sadece enflasyon farkını alıyor, memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı artı toplu sözleşmeden kaynaklı zam alıyor. Haziran ayında yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Sene başında yüzde 15’lik bir toplu sözleşme zammı yapıldı. Yüzde 38 ile yüzde 50 arasında 9 puanlık bir fark bulunuyor” dedi.

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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE REFAH PAYI YOLDA

“Ancak burada son yıllarda yapılan zamlarda gördüğümüz üzere hem emeklilere hem de memur ve memur emeklilerine birbirine yakın zam yapıldı” ifadelerini kullanan Bayram, “Son zamda yüzde 25 tüm emekli kesime uygulandı. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sene başında yapılacak zammın yüzde 50 oranında olacağını düşünüyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu zam refah payını içeren bir düzenleme olacaktır” açıklamasını yaptı.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milyonların en çok merak ettiği ise ‘en düşük maaşlar ne kadar olacak?’ sorusu olurken Bayram konuya ilişkin, “En düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 876 TL civarında bu zamla 15 bin TL’ye yakın bir emekli maaşı olacağını düşünüyoruz. Memur maaşı ise 22 bin TL seviyesinde, artışla birlikte 33 bin TL’ler seviyesine çıkacağını düşünüyoruz. En düşük emekli maaşı şu an itibarıyla 7500 TL seviyesinde, ara zam yapılsaydı 10 bin TL seviyesine çıkması gerektiğinden bahsetmiştik. Yeni yılda yapılacak olan zamla 11 bin 250 TL ile 12 bin 500 TL arasında en düşük emekli maaşının olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullanarak tahminini açıkladı.

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“KÖK MAAŞ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SEVİYESİNE GETİRİLMELİ”

En düşük maaşın kök maaş ile eşitlenmesi gerektiğine vurgu yapan Bayram, “Bu yapılırken kök maaşın en düşük emekli maaşı seviyesine getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kök maaşa bir zam yapılmazsa emekliler burada oransal zamdan faydalanmıyorlar. Ara zamda 6 bin TL ve altında olan kök maaş sahipleri zam alamadı. 2025 sonu itibarıyla da tek haneli enflasyon hedefi olduğu için emeklilerimizin kök maaşının en düşük maaş seviyesine taşınması gerekiyor. Eğer bu yapılırsa emekliler her oransal zamdan mutlak suretle daha fazla faydalanacaklardır” şeklinde yorumda bulundu.

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ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİ TAHMİN

2024 Asgari ücret tahmini için de rakam veren uzman isim, “Asgari ücrete zam konusu sadece enflasyon farkından ibaret değil, masada birden fazla veri var. TÜİK’in verileri, kamu kurumlarının verileri, gelişmişlik endeksleri ve diğer hususlar da asgari ücret tespit komisyonunda tartışılıyor. Komisyon karar verdikten sonra kamu kurumu ile istişare ediyor. Karar memur, emeklileri ve özel sektör çalışanlarını da etkileyecek. Yani toplumun tüm kesimlerindeki çalışanları etkileyecek. Asgari ücretin minimum 15 bin TL seviyesine çıkacağını düşünüyorum. Bu da yüzde 40’lar seviyesinde bir artışa tekabül ediyor. Burada enflasyon seviyesi dikkate alınacaktır” dedi.


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emekli zammı

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