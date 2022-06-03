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9 yılın ardından kritik temas! Bakan Nebati detayları açıkladı

03.06.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır ile 9 yılın ardından gerçekleştirilen temaslara ilişkin bilgi verdi. İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katılan Bakan Nebati, bankanın yıllık rapor, finansal tablolar ve genel sermaye artırımı hususlarını görüştüklerini kaydetti. Nebati ayrıca Katar Maliye Bakanı ile de bir araya geldi.

9 yılın ardından kritik temas! Bakan Nebati detayları açıkladı

Yeniden diyalog sürecine girilen Mısır ile Türkiye arasında kritik görüşme yapıldı. 9 yılın ardından Bakanlık düzeyinde yapılan ilk ziyaret için Mısır’a giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır'da İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında yapılan genel oturuma katıldı. Nebati yaptığı açıklamasında, "Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde devam eden İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında bugün yapılan genel oturuma katılarak, bankanın yıllık rapor, finansal tablolar ve genel sermaye artırımı hususlarını görüştük" açıklamasında bulundu.

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İki ülke arasındaki ilişkiler 8 yıllık aradan sonra 2021 yılında normalleşme sürecine girmiş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet, Mısıra giderek istikşafi görüşmeleri başlatmıştı. Mısır heyetinin de bu kapsamda Türkiye'ye gelmesi ile yeni bir diyalog süreci başlatılmış ve ilerleyen süreçte karşılıklı olarak büyükelçilerin yeniden atanması konusunda iyi niyetler ortaya konmuştu.

KATAR MALİYE BAKANI İLE GÖRÜŞME

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Nebati ayrıca Katar Maliye Bakanı Sn. Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile de bir araya geldi. Bakan yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki yakın temasın ve tesis edilen istişare mekanizmalarının sürdürülmesi, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi hususlarında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Akabinde, küresel ekonomide yaşanan sorunlar, jeopolitik gerginliklerin neden olduğu yüksek emtia fiyatları gibi başlıkları değerlendirerek ortak gündemimizde yer alan konuları detaylı bir şekilde ele aldık" ifadelerini kullandı.


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